Почти половина немцев ожидает отставки Мерца до конца года — опрос

Почти половина немцев ожидает, что канцлер Фридрих Мерц покинет свой пост до конца года, свидетельствуют данные опроса YouGov. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.

Детали

Согласно опросу, 48% из 1611 опрошенных взрослых считают, что Мерц уже не будет канцлером к концу года, 31% ожидают, что он останется на посту, а 21% не предоставили ответа.

Мерц, чей рейтинг одобрения существенно снизился в последние месяцы, сталкивается с риском очередного унизительного поражения на выборах в это воскресенье, когда две восточные земли будут голосовать — всего через две недели после убедительной победы ультраправой «Альтернативы для Германии» (AfD) в Саксонии-Анхальт.

Выборы в Саксонии-Анхальт, где AfD набрала почти 44% голосов, тогда как консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца обвалился до 17%, спровоцировали серьезные дискуссии о том, не будет ли канцлер вынужден уйти в отставку.

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Последние опросы дают ХДС около 7% в Мекленбурге — Передней Померании, что опасно близко к 5-процентному барьеру, необходимому для прохождения в парламент. Если это подтвердится, это станет худшим результатом ХДС в любой из 16 федеральных земель Германии или на национальном уровне со времен Второй мировой войны.

В Берлине партия «Левые» немного опережает ХДС, оставляя консерваторов под угрозой потери должности правящего бургомистра немецкой столицы.

Впрочем, как отмечает издание, Мерц делает все возможное, чтобы пресечь слухи о своем будущем, подчеркнув после выборов в Саксонии-Анхальт, что «сдаваться — не вариант для меня».

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