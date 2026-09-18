Почти половина немцев ожидает отставки Мерца до конца года — опрос
Киев • УНН
48% опрошенных ожидают отставки канцлера Фридриха Мерца до конца года. Его ХДС рискует потерпеть новые поражения на региональных выборах.
Почти половина немцев ожидает, что канцлер Фридрих Мерц покинет свой пост до конца года, свидетельствуют данные опроса YouGov. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.
Детали
Согласно опросу, 48% из 1611 опрошенных взрослых считают, что Мерц уже не будет канцлером к концу года, 31% ожидают, что он останется на посту, а 21% не предоставили ответа.
Мерц, чей рейтинг одобрения существенно снизился в последние месяцы, сталкивается с риском очередного унизительного поражения на выборах в это воскресенье, когда две восточные земли будут голосовать — всего через две недели после убедительной победы ультраправой «Альтернативы для Германии» (AfD) в Саксонии-Анхальт.
Выборы в Саксонии-Анхальт, где AfD набрала почти 44% голосов, тогда как консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца обвалился до 17%, спровоцировали серьезные дискуссии о том, не будет ли канцлер вынужден уйти в отставку.
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Последние опросы дают ХДС около 7% в Мекленбурге — Передней Померании, что опасно близко к 5-процентному барьеру, необходимому для прохождения в парламент. Если это подтвердится, это станет худшим результатом ХДС в любой из 16 федеральных земель Германии или на национальном уровне со времен Второй мировой войны.
В Берлине партия «Левые» немного опережает ХДС, оставляя консерваторов под угрозой потери должности правящего бургомистра немецкой столицы.
Впрочем, как отмечает издание, Мерц делает все возможное, чтобы пресечь слухи о своем будущем, подчеркнув после выборов в Саксонии-Анхальт, что «сдаваться — не вариант для меня».
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