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"Зимняя поддержка" для жителей прифронтовых территорий: в Минсоцполитики уточнили, как получить 19,4 тыс. грн

Киев • УНН

 • 6508 просмотра

Помощь будут выплачивать домохозяйствам для подготовки к отопительному сезону. Заявки принимают лично до 30 октября.

"Зимняя поддержка" для жителей прифронтовых территорий: в Минсоцполитики уточнили, как получить 19,4 тыс. грн

В рамках программы "Зимняя поддержка" для прифронтовых территорий 19 400 грн помощи не будут привязаны к каким-либо товарам, работам и услугам — эти средства будут выделяться на домохозяйство, чтобы оно подготовилось к прохождению отопительного сезона. Об этом в интервью Украинскому радио рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, сообщает УНН.

Детали

По его словам, средства на выплату уже зарезервированы, и они ожидают непосредственно домохозяйства-получателей, которые подадут заявку.

Помощь — 19 400 грн на одно домохозяйство — предоставляется либо на счет в банке, либо наличными через отделения Укрпочты. Заявку можно подать до 30 октября, поэтому подавайте, но не создавайте лишних очередей

— призвал министр.

В то же время он уточнил, что онлайн-оформление помощи для жителей прифронтовых территорий не предусмотрено — заявление необходимо подать лично через орган местного самоуправления, ЦНАП, отделение Пенсионного фонда, социальную службу или другой уполномоченный орган.

"Условия программы предусматривают, что на момент подачи заявки человек находится на этих территориях. Поэтому если вы подаете заявку и именно там находитесь, вы можете получить "Зимнюю поддержку", — добавил Улютин.

Напомним

В августе Кабмин направил 2,3 млрд грн на поддержку 179 прифронтовых общин для оплаты труда педагогов, медиков и социальных работников. Также Запорожской области было выделено более 36 млн грн на зарплаты.

"Зимнюю поддержку" через Укрпочту оформил каждый десятый украинец09.01.26, 06:33 • 5287 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаФинансы
Денис Улютин
Отопление
Кабинет Министров Украины
Пенсионный фонд Украины
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