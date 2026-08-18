Денис Улютин
В Берлине обсудили энергетику, ПВО и соглашение по дронам. Германия подтвердила поддержку вступления Украины в ЕС и открытие Центра единства.
Правительство подготовило законопроекты для изменения методики расчета прожиточного минимума. Выплаты привяжут к новой специальной расчетной величине.
Документ охватывает путь от эвакуации до интеграции и возвращения украинцев из-за границы. Для ВПЛ создадут ИТ-ресурс с перечнем жилья и шагами реинтеграции.
С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий на 12,1%, которая коснется не всех пенсионеров одинаково. Часть получит ощутимое повышение, другие — минимальные изменения или не получат индексации вообще из-за ограничений.
Министр социальной политики Денис Улютин заявил, что пенсия в 6 тысяч гривен будет после комплексной пенсионной реформы. Законопроект предусматривает гарантированную базовую возрастную выплату, которая не может быть ниже 6000 гривен.
В Украине возобновлена процедура физической идентификации пенсионеров, что вызвало дискуссии из-за приостановки выплат сотням тысяч человек. Эта процедура, действовавшая до пандемии COVID-19, имеет целью предотвратить мошенничество и двойные выплаты, особенно для тех, кто находится на оккупированных территориях или за границей.
Громкие заявления и жаркие дискуссии – в Украине обсуждают пенсионную реформу. Крупнейшие обещания, к примеру – минимальная пенсия в размере 6000 грн для всех, наталкиваются на бюджетный потолок, а реальные рычаги стабилизации упираются в то, что всегда непопулярно: экономический рост, детенизацию через бизнес-климат и политическую способность проводить неприятные решения. Что ждет пенсионную реформу в ближайшей перспективе.