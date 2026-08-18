Денис Улютин

Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн

Громкие заявления и жаркие дискуссии – в Украине обсуждают пенсионную реформу. Крупнейшие обещания, к примеру – минимальная пенсия в размере 6000 грн для всех, наталкиваются на бюджетный потолок, а реальные рычаги стабилизации упираются в то, что всегда непопулярно: экономический рост, детенизацию через бизнес-климат и политическую способность проводить неприятные решения. Что ждет пенсионную реформу в ближайшей перспективе.