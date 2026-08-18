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Денис Улютин

Министр социальной политики, семьи и единства Украины
Денис Валерьевич Улютин родился 18 апреля 1982 года. Высшее образование получил в Академии государственной налоговой службы Украины. Более 20 лет работает на государственных должностях в сфере публичных финансов. Принимал активное участие в евроинтеграционных процессах, в частности в диалоге с Еврокомиссией по адаптации финансовой системы к стандартам ЕС, а в 2024 году возглавлял украинскую делегацию на переговорах с МБРР по привлечению ресурсов для восстановления Украины. С апреля 2020 года по июль 2025 года — первый заместитель министра финансов: отвечал за межбюджетные отношения, финансирование секторов безопасности и обороны, социальных программ и органов прокуратуры. В июле 2025 года назначен министром социальной политики, семьи и единства, то есть возглавил реорганизованное министерство, к которому присоединили Министерство национального единства. В новом правительстве Корецкого сохранил должность.
2020
Назначен первым заместителем министра финансов Украины
2024
Возглавил украинскую делегацию на переговорах с МБРР по привлечению инвестиций
2025
Назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины
2026
Подтверждён в должности в составе правительства Корецкого
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