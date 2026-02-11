$43.030.02
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В Украине возобновлена процедура физической идентификации пенсионеров, что вызвало дискуссии из-за приостановки выплат сотням тысяч человек. Эта процедура, действовавшая до пандемии COVID-19, имеет целью предотвратить мошенничество и двойные выплаты, особенно для тех, кто находится на оккупированных территориях или за границей.

Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить

Идентификация пенсионеров вновь оказалась в центре внимания после временной приостановки выплат для части получателей. Речь идет не о новой норме, а о возобновлении процедуры, действовавшей ранее и закрепленной изменениями в законодательстве. В то же время масштаб кампании - сотни тысяч человек, не прошедших проверку или не подавших декларацию, - вызвал общественную дискуссию. Почему государство настаивает на физической идентификации, кого именно она касается и что нужно сделать для возобновления выплат - в материале УНН.

Для чего государство проводит идентификацию пенсионеров

Физическая идентификация получателей пенсий и страховых выплат — это процедура установления, что выплату получает именно живое, физически присутствующее лицо, и что оно не получает аналогичных выплат от органов страны-агрессора. В контексте полномасштабной войны такая верификация имеет две ключевые цели: во-первых, предотвратить мошенничество и двойные выплаты; во-вторых, гарантировать соответствие международным финансовым обязательствам и прозрачность расходов.

Как пояснил во время брифинга 11 февраля министр соцполитики Денис Улютин, эта практика не нова в системах соцобеспечения.

С 2016 года она (идентификация - ред.) проводится регулярно. В период ковида (пандемия COVID-19 - ред.) она была приостановлена. И в 2024 году законом, изменениями в законодательство, была возобновлена. (Определили - ред.) что в течение 2025 года нужно было провести соответствующую идентификацию

- пояснил глава профильного министерства.

Кого касаются требования и какие именно действия нужно выполнить

Под требование физической идентификации попадают, в частности:

  • получатели выплат, находящиеся на временно оккупированных территориях (ВОТ);
    • граждане, выехавшие с ВОТ на подконтрольную территорию Украины;
      • те, кто выехал за границу.

        Им нужно … просто пройти физическую идентификацию и, второе, подать декларирование о неполучении выплат от страны-агрессора

        - озвучил условия Улютин.

        Министр также уточнил: для тех, кто прошел физическую идентификацию, подать такое сообщение можно: в электронном кабинете Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

        • лично в сервисных центрах;
          • на почте или во время видеоидентификации.

            История процедуры и сроки: что было и что требовали на 2025 год

            Глава профильного министерства во время пресс-брифинга пояснил, что в 2024 году законодательно закрепили необходимость проведения соответствующих идентификаций, что легло в основу кампании 2025 года по обязательному прохождению физической идентификации для определенных категорий получателей. 

            Если пенсионер не прошел физическую идентификацию в течение календарного года, выплата временно приостанавливается до момента ее прохождения. После идентификации выплаты возобновляются и начисляются за период приостановления.

            Сколько людей попало под проверку: официальные цифры и реальная картина

            По данным Пенсионного фонда и Минсоцполитики, по состоянию на 1 января 2026 года выплаты приостановили примерно 337 тысячам пенсионеров, которые не прошли физическую идентификацию или не подали соответствующего сообщения об отсутствии выплат от россии.

            Одновременно ПФУ и другие государственные структуры указывают на значительное количество внутренне перемещенных лиц, часть из которых должна была бы подать декларации или пройти идентификацию: в открытых сообщениях упоминают показатель около 1,3 млн человек в соответствующих категориях, что и объясняет масштаб кампании верификации. Однако, как убеждают в Пенсионном фонде, эта информация не соответствует действительности.

            Однако сам Улютин называет во время брифинга другие цифры:

            Около 1 миллиона человек должны были бы подать такое декларирование. Опять же, на сегодня мы видим, что на 1 января 2026 года именно из тех, кто не должен был бы подать непосредственно такую декларацию о неполучении, не подали около 70 тысяч. В целом не прошло физическую идентификацию около 260 тысяч

            - сказал глава Минсоцполитики.

            Что касается внутренней разбивки: часть людей не успела подать декларацию о неполучении выплат от рф, другая часть - вообще не прошла физическую идентификацию.

            Официальные данные разных источников (ПФУ, Минсоцполитики, правительственные брифинги) дают в сумме сотни тысяч человек, которым приостановлено начисление до выяснения статуса.

            Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн02.02.2026, 20:37 • 29526 просмотров

            Почему нельзя было сделать идентификацию автоматической 

            Идея автоматической синхронизации по реестрам кажется логичной, но на практике она не решает главной задачи: убедиться, что именно это физическое лицо получает выплату, а мошенник использует чужую карточку или поддельные данные.

            В банковской практике такой подход широко применяется (периодическая идентификация клиента), но пенсии имеют дополнительные юридические и международные требования к прозрачности, особенно когда речь идет об адресах на ВОТ и рисках двойного получения выплат из разных источников. Следовательно, нужна именно физическая идентификация или видеоподтверждение личности.

            Мы со своей стороны, как государство, понимая, что 2026 год начался с довольно таких сложных вещей, это отключение света, постоянное разрушение нашей сети, перебои в работе интернет-сети, для граждан, которые прошли физическую идентификацию, но не подали декларирование, мы для них пошли навстречу и отдали необходимость подачи декларирования до 1 апреля текущего года

            - акцентировал Денис Улютин.

            Кроме того, сейчас обсуждаются и дальнейшие технические шаги: расширение мобильных бригад, увеличение количества операторов видеоидентификации, создание электронной очереди и вынесение на рассмотрение законодательных или подзаконных изменений относительно сроков и механизмов идентификации.

            Что сделать пенсионерам, чтобы не остаться без выплат: практические советы

            Украинцам, получающим пенсионные выплаты, советуют предпринять ряд шагов, чтобы убедиться, что деньги доступны и с их получением не возникнет проблем.

            В частности, стоит:

            • Проверить свой статус на веб-портале ПФУ в разделе “Моя идентификация” или обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда;
              • Если человек находится за границей, - воспользоваться видеоидентификацией или обратиться в украинское консульство;
                • Если человек прошел физическую идентификацию, но не подавал декларацию о неполучении выплат от рф, - отправить соответствующее сообщение в личном кабинете ПФУ, в сервисном центре Фонда или на почте.

                  В профильном министерстве особо подчеркивают, что  кампания по идентификации пенсионеров 2025 года выявила системные риски и технические сложности: сотни тысяч людей оказались в зоне риска временной приостановки выплат. Государство уже пошло навстречу части категорий (возобновление выплат, продление сроков), но гражданам важно не игнорировать процедуру: своевременная идентификация и подача сообщения гарантируют возобновление выплат с расчетом за пропущенный период.

                  Напомним

                  Ранее мы писали о том, как государство хочет изменить пенсионную систему и кто за это заплатит. Предложенная чиновниками пенсионная реформа в Украине предусматривает переход к балльной системе, вынесение спецпенсий в отдельное бюджетное финансирование и запуск накопительного уровня, но ее успех зависит от реальных расчетов, способности бюджета покрыть рост расходов и доверия граждан на фоне демографических и военных рисков.

                  Александра Василенко

