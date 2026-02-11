Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 2364 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 10882 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 14760 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 30285 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 32342 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 29650 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30709 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24796 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19837 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22976 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів11 лютого, 01:12 • 14504 перегляди
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу11 лютого, 04:40 • 6168 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі05:23 • 11027 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових05:38 • 5866 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 11507 перегляди
Публікації
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 186 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 10870 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 32944 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 39562 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 35725 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Девід Л. Грандж
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Запорізька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 3406 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 26493 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 28139 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 27404 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 52835 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
Bild

Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити

Київ • УНН

 • 192 перегляди

В Україні відновлено процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів, що викликало дискусії через призупинення виплат сотням тисяч осіб. Ця процедура, що діяла до пандемії COVID-19, має на меті запобігти шахрайству та подвійним виплатам, особливо для тих, хто перебуває на окупованих територіях або за кордоном.

Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити

Ідентифікація пенсіонерів знову опинилася у центрі уваги після тимчасового призупинення виплат для частини отримувачів. Йдеться не про нову норму, а про відновлення процедури, що діяла раніше та була закріплена змінами до законодавства. Водночас масштаб кампанії - сотні тисяч осіб, які не пройшли перевірку або не подали декларацію, - спричинив суспільну дискусію. Чому держава наполягає на фізичній ідентифікації, кого саме вона стосується та що потрібно зробити для відновлення виплат - у матеріалі УНН.

Для чого держава проводить ідентифікацію пенсіонерів

Фізична ідентифікація отримувачів пенсій і страхових виплат - це процедура встановлення, що виплату отримує саме жива, фізично присутня особа, і що вона не отримує аналогічних виплат від органів країни-агресора. У контексті повномасштабної війни така верифікація має дві ключові мети: по-перше, запобігти шахрайству і подвійним виплатам; по-друге, гарантувати відповідність міжнародним фінансовим зобов’язанням та прозорість видатків.

Як пояснив під час брифінгу 11 лютого міністр соцполітики Денис Улютін, ця практика не нова в системах соцзабезпечення.

З 2016 року, вона (ідентифікація - ред.) проводиться регулярно. В період ковіду (пандемія COVID-19 - ред.) вона була призупинена. І в 2024 році законом, змінами до законодавства, була поновлена. (Визначили - ред.) що протягом 2025 року потрібно було провести відповідну ідентифікацію

- пояснив голова профільного міністерства.

Кого стосуються вимоги і які саме дії потрібно виконати

Під вимогу фізичної ідентифікації потрапляють, зокрема:

  • отримувачі виплат, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);
    • громадяни, які виїхали з ТОТ на підконтрольну територію України;
      • ті, хто виїхав за кордон.

        Їм потрібно … просто пройти фізичну ідентифікацію і, друге, подати декларування про неотримання виплат від країни-агресора

        - озвучив умови Улютін.

        Міністр також уточнив: для тих, хто пройшов фізичну ідентифікацію, подати таке повідомлення можна: в електронному кабінеті Пенсійного фонду України (ПФУ);

        • особисто в сервісних центрах;
          • на пошті або під час відеоідентифікації.

            Історія процедури й терміни: що було й що вимагали на 2025 рік

            Голова профільного міністерства під час пресбрифінгу пояснив, що у 2024 році законодавчо закріпили необхідність проведення відповідних ідентифікацій, що лягло в основу кампанії 2025 року з обов’язкового проходження фізичної ідентифікації для певних категорій отримувачів. 

            Якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію протягом календарного року, виплату тимчасово припиняють до моменту її проходження. Після ідентифікації виплати відновлюються і нараховуються за період призупинення.

            Скільки людей підпало під перевірку: офіційні цифри й реальна картина

            За даними Пенсійного фонду та Мінсоцполітики, станом на 1 січня 2026 року виплати тимчасово призупинили приблизно 337 тисячам пенсіонерів, які не пройшли фізичну ідентифікацію або не подали відповідного повідомлення про відсутність виплат від росії.

            Одночасно ПФУ і інші державні структури вказують на значну кількість внутрішньо переміщених осіб, частина з яких мала б подати декларації або пройти ідентифікацію: у відкритих повідомленнях згадують показник близько 1,3 млн осіб у відповідних категоріях, що і пояснює масштаб кампанії верифікації. Однак, як переконують у Пенсійному фонді, ця інформація не відповідає дійсності.

            Однак сам Улютін називає під час брифінгу інші цифри:

            Близько 1 мільйона людей мали би подати таке декларування. Знову ж таки, на сьогодні ми бачимо, що на 1 січня 2026 року саме з тих, хто не мав би подати безпосередньо таку декларацію про неотримання, не подали близько 70 тисяч. Загалом не пройшло фізичну ідентифікацію близько 260 тисяч

            - сказав голова Мінсоцполітики.

            Щодо внутрішньої розбивки: частина людей не встигла подати декларацію про неотримання виплат від рф, інша частина - взагалі не пройшла фізичну ідентифікацію.

            Офіційні дані різних джерел (ПФУ, Мінсоцполітики, урядові брифінги) дають у сумі сотні тисяч осіб, яким тимчасово призупинено нарахування до з’ясування статусу.

            Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн02.02.26, 20:37 • 29526 переглядiв

            Чому не можна було зробити ідентифікацію автоматичною 

            Ідея автоматичної синхронізації по реєстрах видається логічною, але на практиці вона не вирішує головного завдання: упевнитися, що саме ця фізична особа отримує виплату, а шахрай використовує чужу картку або підроблені дані.

            У банківській практиці такий підхід широко застосовується (періодична ідентифікація клієнта), але пенсії мають додаткові юридичні й міжнародні вимоги щодо прозорості, особливо коли йдеться про адреси на ТОТ і ризики подвійного отримання виплат з різних джерел. Отже, потрібна саме фізична ідентифікація або відеопідтвердження особи.

            Ми зі свого боку, як держава, розуміючи, що 2026 рік почався з досить таких складних речей, це відключення світла, постійне руйнування нашої мережі, перебої в роботі інтернет-мережі, для громадян, які пройшли фізичну ідентифікацію, але не подали декларування, ми для них пішли на зустріч і віддали необхідність подання декларування до 1 квітня поточного року

            - закцентував Денис Улютін.

            Крім того, наразі обговорюються й подальші технічні кроки: розширення мобільних бригад, збільшення кількості операторів відеоідентифікації, створення електронної черги та винесення на розгляд законодавчих чи підзаконних змін щодо строків і механізмів ідентифікації.

            Що зробити пенсіонерам, аби не залишитися без виплат: практичні поради

            Українцям, які отримують пенсійні виплати, радять зробити низку кроків, аби впевнитися, що гроші доступні та з їхнім отриманням не виникне проблем.

            Зокрема, варто:

            • Перевірити свій статус на вебпорталі ПФУ у розділі “Моя ідентифікація” або звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду;
              • Якщо людина перебуває за кордоном, - скористатися відеоідентифікацією або звернутися до українського консульства;
                • Якщо людина пройшла фізичну ідентифікацію, але не подавала декларацію про неотримання виплат від рф, - надіслати відповідне повідомлення в особистому кабінеті ПФУ, у сервісному центрі Фонду або на пошті.

                  У профільному міністерстві особливо наголошують на тому, що  кампанія з ідентифікації пенсіонерів 2025 року виявила системні ризики й технічні складнощі: сотні тисяч людей опинилися у зоні ризику тимчасової призупинки виплат. Держава вже пішла назустріч частині категорій (відновлення виплат, продовження строків), але громадянам важливо не ігнорувати процедуру: своєчасна ідентифікація та подання повідомлення гарантують відновлення виплат із розрахунком за пропущений період.

                  Нагадаємо

                  Раніше ми писали про те, як держава хоче змінити пенсійну систему і хто за це заплатить. Запропонована урядовцями пенсійна реформа в Україні передбачає перехід до бальної системи, винесення спецпенсій у окреме бюджетне фінансування та запуск накопичувального рівня, але її успіх залежить від реальних розрахунків, здатності бюджету покрити зростання видатків і довіри громадян на тлі демографічних та воєнних ризиків.

                  Олександра Василенко

                  СуспільствоЕкономікаПолітикаПублікації
                  Графіки відключень електроенергії
                  Державний бюджет
                  Енергетика
                  Пенсійний вік
                  Кабінет Міністрів України
                  Війна в Україні
                  Відключення світла
                  Блекаут 
                  Електроенергія
                  Пенсійний фонд України
                  Міністерство соціальної політики України
                  Україна