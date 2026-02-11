Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити
В Україні відновлено процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів, що викликало дискусії через призупинення виплат сотням тисяч осіб. Ця процедура, що діяла до пандемії COVID-19, має на меті запобігти шахрайству та подвійним виплатам, особливо для тих, хто перебуває на окупованих територіях або за кордоном.
Ідентифікація пенсіонерів знову опинилася у центрі уваги після тимчасового призупинення виплат для частини отримувачів. Йдеться не про нову норму, а про відновлення процедури, що діяла раніше та була закріплена змінами до законодавства. Водночас масштаб кампанії - сотні тисяч осіб, які не пройшли перевірку або не подали декларацію, - спричинив суспільну дискусію. Чому держава наполягає на фізичній ідентифікації, кого саме вона стосується та що потрібно зробити для відновлення виплат - у матеріалі УНН.
Для чого держава проводить ідентифікацію пенсіонерів
Фізична ідентифікація отримувачів пенсій і страхових виплат - це процедура встановлення, що виплату отримує саме жива, фізично присутня особа, і що вона не отримує аналогічних виплат від органів країни-агресора. У контексті повномасштабної війни така верифікація має дві ключові мети: по-перше, запобігти шахрайству і подвійним виплатам; по-друге, гарантувати відповідність міжнародним фінансовим зобов’язанням та прозорість видатків.
Як пояснив під час брифінгу 11 лютого міністр соцполітики Денис Улютін, ця практика не нова в системах соцзабезпечення.
З 2016 року, вона (ідентифікація - ред.) проводиться регулярно. В період ковіду (пандемія COVID-19 - ред.) вона була призупинена. І в 2024 році законом, змінами до законодавства, була поновлена. (Визначили - ред.) що протягом 2025 року потрібно було провести відповідну ідентифікацію
Кого стосуються вимоги і які саме дії потрібно виконати
Під вимогу фізичної ідентифікації потрапляють, зокрема:
- отримувачі виплат, які перебувають на тимчасово
окупованих територіях (ТОТ);
- громадяни, які виїхали з ТОТ на підконтрольну
територію України;
- ті, хто виїхав за кордон.
Їм потрібно … просто пройти фізичну ідентифікацію і, друге, подати декларування про неотримання виплат від країни-агресора
Міністр також уточнив: для тих, хто пройшов фізичну ідентифікацію, подати таке повідомлення можна: в електронному кабінеті Пенсійного фонду України (ПФУ);
- особисто в сервісних центрах;
- на пошті або під час відеоідентифікації.
Історія процедури й терміни: що було й що вимагали на 2025 рік
Голова профільного міністерства під час пресбрифінгу пояснив, що у 2024 році законодавчо закріпили необхідність проведення відповідних ідентифікацій, що лягло в основу кампанії 2025 року з обов’язкового проходження фізичної ідентифікації для певних категорій отримувачів.
Якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію протягом календарного року, виплату тимчасово припиняють до моменту її проходження. Після ідентифікації виплати відновлюються і нараховуються за період призупинення.
Скільки людей підпало під перевірку: офіційні цифри й реальна картина
За даними Пенсійного фонду та Мінсоцполітики, станом на 1 січня 2026 року виплати тимчасово призупинили приблизно 337 тисячам пенсіонерів, які не пройшли фізичну ідентифікацію або не подали відповідного повідомлення про відсутність виплат від росії.
Одночасно ПФУ і інші державні структури вказують на значну кількість внутрішньо переміщених осіб, частина з яких мала б подати декларації або пройти ідентифікацію: у відкритих повідомленнях згадують показник близько 1,3 млн осіб у відповідних категоріях, що і пояснює масштаб кампанії верифікації. Однак, як переконують у Пенсійному фонді, ця інформація не відповідає дійсності.
Однак сам Улютін називає під час брифінгу інші цифри:
Близько 1 мільйона людей мали би подати таке декларування. Знову ж таки, на сьогодні ми бачимо, що на 1 січня 2026 року саме з тих, хто не мав би подати безпосередньо таку декларацію про неотримання, не подали близько 70 тисяч. Загалом не пройшло фізичну ідентифікацію близько 260 тисяч
Щодо внутрішньої розбивки: частина людей не встигла подати декларацію про неотримання виплат від рф, інша частина - взагалі не пройшла фізичну ідентифікацію.
Офіційні дані різних джерел (ПФУ, Мінсоцполітики, урядові брифінги) дають у сумі сотні тисяч осіб, яким тимчасово призупинено нарахування до з’ясування статусу.
Чому не можна було зробити ідентифікацію автоматичною
Ідея автоматичної синхронізації по реєстрах видається логічною, але на практиці вона не вирішує головного завдання: упевнитися, що саме ця фізична особа отримує виплату, а шахрай використовує чужу картку або підроблені дані.
У банківській практиці такий підхід широко застосовується (періодична ідентифікація клієнта), але пенсії мають додаткові юридичні й міжнародні вимоги щодо прозорості, особливо коли йдеться про адреси на ТОТ і ризики подвійного отримання виплат з різних джерел. Отже, потрібна саме фізична ідентифікація або відеопідтвердження особи.
Ми зі свого боку, як держава, розуміючи, що 2026 рік почався з досить таких складних речей, це відключення світла, постійне руйнування нашої мережі, перебої в роботі інтернет-мережі, для громадян, які пройшли фізичну ідентифікацію, але не подали декларування, ми для них пішли на зустріч і віддали необхідність подання декларування до 1 квітня поточного року
Крім того, наразі обговорюються й подальші технічні кроки: розширення мобільних бригад, збільшення кількості операторів відеоідентифікації, створення електронної черги та винесення на розгляд законодавчих чи підзаконних змін щодо строків і механізмів ідентифікації.
Що зробити пенсіонерам, аби не залишитися без виплат: практичні поради
Українцям, які отримують пенсійні виплати, радять зробити низку кроків, аби впевнитися, що гроші доступні та з їхнім отриманням не виникне проблем.
Зокрема, варто:
- Перевірити свій статус на вебпорталі ПФУ у розділі “Моя ідентифікація” або звернутися до територіального відділення Пенсійного
фонду;
- Якщо людина перебуває за кордоном, - скористатися
відеоідентифікацією або звернутися до українського консульства;
- Якщо людина пройшла фізичну ідентифікацію, але не подавала декларацію про неотримання виплат від рф, - надіслати відповідне повідомлення в особистому кабінеті ПФУ, у сервісному центрі Фонду або на пошті.
У профільному міністерстві особливо наголошують на тому, що кампанія з ідентифікації пенсіонерів 2025 року виявила системні ризики й технічні складнощі: сотні тисяч людей опинилися у зоні ризику тимчасової призупинки виплат. Держава вже пішла назустріч частині категорій (відновлення виплат, продовження строків), але громадянам важливо не ігнорувати процедуру: своєчасна ідентифікація та подання повідомлення гарантують відновлення виплат із розрахунком за пропущений період.
Раніше ми писали про те, як держава хоче змінити пенсійну систему і хто за це заплатить. Запропонована урядовцями пенсійна реформа в Україні передбачає перехід до бальної системи, винесення спецпенсій у окреме бюджетне фінансування та запуск накопичувального рівня, але її успіх залежить від реальних розрахунків, здатності бюджету покрити зростання видатків і довіри громадян на тлі демографічних та воєнних ризиків.