Міністерство соціальної політики України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18749 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131510 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124419 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125851 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124542 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127480 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191310 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76729 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163979 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Новини по темi

Уряд погодив механізм виплати додаткової грошової допомоги пенсіонерам за рахунок коштів ООН

Кабмін затвердив механізм виплат грошової допомоги пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Допомога розрахована на тих, в кого пенсія менше 3000 грн.

Економіка • 4 квітня, 12:03 • 5739 перегляди

Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

Період перебування цивільних українців у полоні буде зараховано до страхового стажу для пенсії. Закон забезпечить сплату ЄСВ за полонених державою, щоб вони отримали справедливу пенсію.

Суспільство • 29 березня, 21:27 • 16442 перегляди

Виправлення помилок у деклараціях гуманітарної допомоги: запроваджені нові зміни

В Україні змінено порядок виправлення помилок у деклараціях гуманітарної допомоги після митного оформлення. Зміни стосуються транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога.

Суспільство • 28 березня, 14:11 • 29865 перегляди

Не лікували і зв'язували ременями: у дитячих закладах Миколаївщини виявили жорстоке поводження з дітьми

У реабілітаційному центрі Миколаївської області виявлено жорстоке поводження з дітьми, включаючи фіксацію немовлят ременями. Також зафіксовано неналежні умови утримання та відсутність медичної допомоги в інших дитячих закладах.

Суспільство • 3 березня, 16:13 • 19213 перегляди

ЦПД спростував чутки про отримання грошової допомоги через заяву на сайті Уряду

ЦПД спростував неправдиві повідомлення про можливість отримання грошової допомоги через заявки на сайті Урядового контактного центру. Достовірна інформація про допомогу доступна лише на ресурсах Мінсоцполітики та Порталі держпослуг.

Суспільство • 25 лютого, 12:02 • 24612 перегляди

Лубінець заявив, що уряд досі не має стратегії підтримки ВПО

Дмитро Лубінець заявив про відсутність чіткої стратегії захисту внутрішньо переміщених осіб в уряді. Міністерства не можуть визначити відповідальних, а виплати ВПО затримуються через бюрократичні проблеми.

Суспільство • 12 лютого, 11:53 • 22304 перегляди

В Україні почали видавати нові субсидії для переселенців на оренду житла: яка сума компенсації

У Закарпатській області сім'я з двох ВПО отримала першу субсидію на оренду житла обсягом 4758 грн щомісяця. Орендодавцю держава компенсуватиме податки у розмірі 2352 грн щоквартально.

Суспільство • 7 лютого, 10:04 • 21160 перегляди

В Україні створюють нову систему допомоги жертвам сексуального насильства під час війни

Міністерство соціальної політики розробляє комплексну систему допомоги постраждалим від сексуального насильства під час збройного конфлікту. У 2024 році 365 осіб звернулися по допомогу, з яких 60% - жінки.

Суспільство • 7 лютого, 08:56 • 28188 перегляди

"Пакунок малюка": батьки зможуть отримати 7689 грн компенсації у 2025 році

Уряд затвердив постанову про грошову компенсацію за "пакунок малюка" на 2025 рік у розмірі 7689 грн. Кошти можна витратити у 12,5 тис торгових точках, також доступний оновлений бебі-бокс з 50+ товарами.

Суспільство • 6 лютого, 12:41 • 26625 перегляди

Уряд виділив 15 млрд грн на компенсацію житла для ВПО: хто отримає новий дім

Кабмін спрямував 15 млрд грн на компенсацію за пошкоджене житло внутрішньо переміщеним особам. Понад 10 тисяч родин зможуть отримати новий дім за програмою єВідновлення, перші 4,3 млрд грн вже надіслано.

Суспільство • 5 лютого, 08:42 • 22328 перегляди
Ексклюзив

Чи стане накопичувальна пенсія реальністю в Україні - експерт відповів

В Україні планують запровадити додаткову накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. За прогнозами Мінсоцу, це може збільшити пенсійні виплати на 15-20% при обов'язковому накопиченні.

Суспільство • 30 січня, 14:34 • 133826 перегляди

Субсидія на дрова та вугілля: хто може отримати і як оформити

Уряд запровадив субсидію на тверде паливо для опалення, максимальний розмір якої становить 21 тисячу гривень на рік. Допомогу можна отримати автоматично або подавши заявку через визначені державні сервіси.

Суспільство • 30 січня, 14:22 • 38861 перегляди

До 2028 року майже 100% дітей-сиріт в Україні зростатимуть у сімейних формах виховання - Мінсоц

Уряд працює над втіленням Стратегії забезпечення прав дітей до 2028 року. План передбачає збільшення сімейних форм виховання та покращення послуг для дітей з інвалідністю.

Суспільство • 30 січня, 09:37 • 23731 перегляди

Чверть пенсіонерів отримує менше 3000 грн: де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

Середня пенсія в Україні на кінець 2024 року становить 5789 грн, що на 7,5% більше ніж торік. У Києві найвищі виплати - 8017 грн, а в Тернопільській області найнижчі - 4484 грн.

Суспільство • 30 січня, 08:15 • 26462 перегляди

Відсьогодні ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла: як подати документи

В Україні запускають програму субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Виплати доступні за умови офіційного договору оренди та відсутності родинних зв'язків між орендарем і орендодавцем.

Суспільство • 29 січня, 05:30 • 27722 перегляди

Накопичувальні пенсії не збільшать податки - Мінсоцполітики

Мінсоцполітики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення з накопичувальною системою. Реформа не призведе до підвищення податків, але дозволить збільшити пенсії на 15-20%.

Економіка • 28 січня, 00:12 • 101428 перегляди

Орендарі та орендодавці повинні укладати офіційні договори для отримання субсидій переселенців - Жолнович

Міністерка соціальної політики повідомила про необхідність укладання офіційних договорів оренди для отримання субсидій. Держава компенсуватиме частину витрат на оренду та податки з 2025 року.

Економіка • 27 січня, 12:21 • 26806 перегляди

Коли українці зможуть почати накопичування для пенсії - Мінсоц розкрив плани

Міністерство соцполітики планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. Наразі розробляється законодавча база та ІТ-система для державного накопичувального фонду.

Суспільство • 27 січня, 11:53 • 135359 перегляди

Субсидії на оренду житла та комунальні послуги можна отримувати одночасно - Мінсоц

Міністерство соціальної політики підтвердило можливість одночасного отримання субсидій на оренду житла та комунальні послуги. З 2025 року запрацює програма "Зимова підтримка" для ВПО.

Суспільство • 27 січня, 10:32 • 25648 перегляди

Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми: про що йдеться

Денис Шмигаль провів нараду щодо розширення програм підтримки сімей з дітьми. Міністерства розроблять комплексну стратегію, яка охопить всі етапи батьківства - від вагітності до шкільного навчання.

Суспільство • 23 січня, 14:23 • 24091 перегляди

"Тепла зима": ще близько п'ять тисяч родин отримають по 6 500 гривень

Мінсоцполітики продовжує виплати допомоги "Тепла зима" для малозабезпечених сімей та ВПО. Через технічні причини близько 5000 родин отримають по 6500 гривень на початку 2025 року.

Суспільство • 22 січня, 13:10 • 34109 перегляди

Термін перебування на обліку в службі зайнятості зросте до 12 місяців

Мінсоцполітики планує збільшити термін перебування на обліку в службі зайнятості з 3 до 12 місяців. Реформа соціального страхування передбачає можливість подальшого збільшення цього терміну за рішенням Кабміну.

Суспільство • 17 січня, 11:56 • 31160 перегляди

Мінсоцполітики: у 2025 році проведуть переоцінку тимчасової інвалідності, у тому числі для чоловіків призовного віку

Міністерство соцполітики анонсувало масштабну переоцінку стану здоров'я осіб з тимчасовою інвалідністю у 2025 році. Особлива увага приділятиметься чоловікам призовного віку, а також планується збільшити рівень працевлаштування інвалідів.

Суспільство • 17 січня, 11:55 • 25989 перегляди

FAVBET сплатив 5,7 млрд грн податків до держбюджету у 2024 році

У 2024 році FAVBET подвоїв податкові платежі до держбюджету України, сплативши 5,7 млрд грн. Компанія також стала меценатом проєкту з протидії ігровій залежності та продовжує підтримувати ЗСУ.

Новини Бізнесу • 10 січня, 15:27 • 66706 перегляди

Парламент викликав міністра соцполітики

Парламент викликав міністра соціальної політики Оксану Жолнович.

Політика • 9 січня, 10:37 • 18489 перегляди

Запроваджено обмежуючі коефіцієнти на найбільші пенсії: що це означає та кого торкнеться

В Україні запроваджують обмежуючі коефіцієнти для пенсій, що перевищують 23 610 грн. Обмеження не торкнуться учасників бойових дій та військових, які захищають країну з 2014 року.

Суспільство • 4 січня, 15:02 • 41537 перегляди

В Україні зменшилась кількість дітей-сиріт: нові дані від Мінсоцполітики

В Україні налічується 62 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 2 тисячі менше ніж у 2023 році. Кількість патронатних родин зросла на 160 і наразі перевищує 400.

Суспільство • 4 січня, 14:32 • 30115 перегляди

Замість купи різних виплат буде одна: Шмигаль про проєкт базової соціальної допомоги

Денис Шмигаль представив план реформування соціальної політики, включаючи нову систему соціальних виплат та пенсійну реформу. Особливу увагу приділено підтримці ветеранів через створення спеціальних просторів та медичних послуг.

Суспільство • 3 січня, 13:48 • 26181 перегляди

Основні напрямки кризових виплат 2024 року: куди пішли найбільші суми

Загалом було реалізовано п'ять основних програм підтримки на суму понад 10 мільярдів гривень.

Суспільство • 2 січня, 10:27 • 29194 перегляди

В Україні запускають експериментальний проєкт підтримки ВПО у 2025 році: що треба знати

Кабмін схвалив експериментальний проєкт з тимчасового розміщення та підтримки ВПО на 2025 рік. Проєкт передбачає надання соціальних послуг та сприяння працевлаштуванню переселенців.

Суспільство • 31 грудня, 14:02 • 19906 перегляди