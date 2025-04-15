Міністерство соціальної політики України

Кабмін затвердив механізм виплат грошової допомоги пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Допомога розрахована на тих, в кого пенсія менше 3000 грн.
Період перебування цивільних українців у полоні буде зараховано до страхового стажу для пенсії. Закон забезпечить сплату ЄСВ за полонених державою, щоб вони отримали справедливу пенсію.
В Україні змінено порядок виправлення помилок у деклараціях гуманітарної допомоги після митного оформлення. Зміни стосуються транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога.
У реабілітаційному центрі Миколаївської області виявлено жорстоке поводження з дітьми, включаючи фіксацію немовлят ременями. Також зафіксовано неналежні умови утримання та відсутність медичної допомоги в інших дитячих закладах.
ЦПД спростував неправдиві повідомлення про можливість отримання грошової допомоги через заявки на сайті Урядового контактного центру. Достовірна інформація про допомогу доступна лише на ресурсах Мінсоцполітики та Порталі держпослуг.
Дмитро Лубінець заявив про відсутність чіткої стратегії захисту внутрішньо переміщених осіб в уряді. Міністерства не можуть визначити відповідальних, а виплати ВПО затримуються через бюрократичні проблеми.
У Закарпатській області сім'я з двох ВПО отримала першу субсидію на оренду житла обсягом 4758 грн щомісяця. Орендодавцю держава компенсуватиме податки у розмірі 2352 грн щоквартально.
Міністерство соціальної політики розробляє комплексну систему допомоги постраждалим від сексуального насильства під час збройного конфлікту. У 2024 році 365 осіб звернулися по допомогу, з яких 60% - жінки.
Уряд затвердив постанову про грошову компенсацію за "пакунок малюка" на 2025 рік у розмірі 7689 грн. Кошти можна витратити у 12,5 тис торгових точках, також доступний оновлений бебі-бокс з 50+ товарами.
Кабмін спрямував 15 млрд грн на компенсацію за пошкоджене житло внутрішньо переміщеним особам. Понад 10 тисяч родин зможуть отримати новий дім за програмою єВідновлення, перші 4,3 млрд грн вже надіслано.
В Україні планують запровадити додаткову накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. За прогнозами Мінсоцу, це може збільшити пенсійні виплати на 15-20% при обов'язковому накопиченні.
Уряд запровадив субсидію на тверде паливо для опалення, максимальний розмір якої становить 21 тисячу гривень на рік. Допомогу можна отримати автоматично або подавши заявку через визначені державні сервіси.
Уряд працює над втіленням Стратегії забезпечення прав дітей до 2028 року. План передбачає збільшення сімейних форм виховання та покращення послуг для дітей з інвалідністю.
Середня пенсія в Україні на кінець 2024 року становить 5789 грн, що на 7,5% більше ніж торік. У Києві найвищі виплати - 8017 грн, а в Тернопільській області найнижчі - 4484 грн.
В Україні запускають програму субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Виплати доступні за умови офіційного договору оренди та відсутності родинних зв'язків між орендарем і орендодавцем.
Мінсоцполітики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення з накопичувальною системою. Реформа не призведе до підвищення податків, але дозволить збільшити пенсії на 15-20%.
Міністерка соціальної політики повідомила про необхідність укладання офіційних договорів оренди для отримання субсидій. Держава компенсуватиме частину витрат на оренду та податки з 2025 року.
Міністерство соцполітики планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. Наразі розробляється законодавча база та ІТ-система для державного накопичувального фонду.
Міністерство соціальної політики підтвердило можливість одночасного отримання субсидій на оренду житла та комунальні послуги. З 2025 року запрацює програма "Зимова підтримка" для ВПО.
Денис Шмигаль провів нараду щодо розширення програм підтримки сімей з дітьми. Міністерства розроблять комплексну стратегію, яка охопить всі етапи батьківства - від вагітності до шкільного навчання.
Мінсоцполітики продовжує виплати допомоги "Тепла зима" для малозабезпечених сімей та ВПО. Через технічні причини близько 5000 родин отримають по 6500 гривень на початку 2025 року.
Мінсоцполітики планує збільшити термін перебування на обліку в службі зайнятості з 3 до 12 місяців. Реформа соціального страхування передбачає можливість подальшого збільшення цього терміну за рішенням Кабміну.
Міністерство соцполітики анонсувало масштабну переоцінку стану здоров'я осіб з тимчасовою інвалідністю у 2025 році. Особлива увага приділятиметься чоловікам призовного віку, а також планується збільшити рівень працевлаштування інвалідів.
У 2024 році FAVBET подвоїв податкові платежі до держбюджету України, сплативши 5,7 млрд грн. Компанія також стала меценатом проєкту з протидії ігровій залежності та продовжує підтримувати ЗСУ.
Парламент викликав міністра соціальної політики Оксану Жолнович.
В Україні запроваджують обмежуючі коефіцієнти для пенсій, що перевищують 23 610 грн. Обмеження не торкнуться учасників бойових дій та військових, які захищають країну з 2014 року.
В Україні налічується 62 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 2 тисячі менше ніж у 2023 році. Кількість патронатних родин зросла на 160 і наразі перевищує 400.
Денис Шмигаль представив план реформування соціальної політики, включаючи нову систему соціальних виплат та пенсійну реформу. Особливу увагу приділено підтримці ветеранів через створення спеціальних просторів та медичних послуг.
Загалом було реалізовано п'ять основних програм підтримки на суму понад 10 мільярдів гривень.
Кабмін схвалив експериментальний проєкт з тимчасового розміщення та підтримки ВПО на 2025 рік. Проєкт передбачає надання соціальних послуг та сприяння працевлаштуванню переселенців.