Міністерство соціальної політики України

Запроваджено обмежуючі коефіцієнти на найбільші пенсії: що це означає та кого торкнеться

В Україні запроваджують обмежуючі коефіцієнти для пенсій, що перевищують 23 610 грн. Обмеження не торкнуться учасників бойових дій та військових, які захищають країну з 2014 року.