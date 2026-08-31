Українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку

Уряд змінив порядок консульського обліку громадян України, які живуть або тимчасово перебувають за кордоном. Зокрема, відтепер за постановку на консульський облік дітей до 18 років не стягуватимуть консульський збір. Про це повідомляє Державна служба України у справах дітей, передає УНН.

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"26 серпня 2026 року уряд ухвалив зміни до Порядку ведення обліку громадян України, які проживають за межами України", – йдеться у дописі.

Раніше безплатне взяття на консульський облік поширювалося лише на дітей до 16 років. Тепер ця норма діятиме для всіх дітей віком до 18 років.

Окрім того, ухваленими змінами:

передбачено можливість самостійного подання заяви про взяття на консульський облік особою, яка досягла 14 років — раніше це було можливо з 16 років;

передбачено розгляд заяв щодо взяття таких дітей на консульський облік, зміни місця їх проживання та зняття з обліку в день звернення;

уточнено перелік документів, необхідних для взяття на консульський облік;

уточнено підстави для відмови у взятті на облік;

оновлено форму облікової картки, зокрема додано інформацію про категорію дитини та її законного представника.

"Ці зміни допоможуть забезпечити належний державний супровід і захист прав українських дітей, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном", – сказано у дописі.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України змінив порядок перевірки військово-облікових документів у консульствах та посольствах за кордоном.