На Херсонщині росіяни вдарили дроном по монастирю, один священник загинув, четверо поранених
Київ • УНН
У селі Червоний Маяк російський FPV-дрон ударив по монастирю. Загинув 71-річний священник, ще четверо отримали травми.
Унаслідок російської атаки на монастир на Херсонщині загинув 71-річний священнослужитель. Ще четверо священників отримали мінно-вибухові травми. Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Учора близько 15:00 російські терористи атакували безпілотником монастир у селі Червоний Маяк Новорайської громади.Через удар ворожого FPV-дрона загинув 71-річний священнослужитель. Мої щирі співчуття рідним та близьким
Також поранено ще чотирьох священників віком 51, 53, 51 та 31 рік. Попередньо, вони отримали мінно-вибухові травми.
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