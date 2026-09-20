Сибіга по дорозі на Генасамблею ООН завітав до Ісландії: готується співпраця у сфері дронів
Київ • УНН
Андрій Сибіга та Торгердур Катрін Гуннарсдоттір узгодили позиції щодо міжнародних питань. Сторони готують угоду про співпрацю у сфері дронів.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення українського зовнішньополітичного відомства.
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Зазначається, що це був перший двосторонній візит Сибіги до Ісландії "по дорозі на тиждень засідань високого рівня Генеральної Асамблеї ООН".
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Вказується, що сторони домовилися прискорити підготовку до підписання угоди про співпрацю у сфері безпілотників між Україною та Ісландією. Сибіга наголосив, що Україна готова поділитися своїм унікальним досвідом у захисті критичної інфраструктури.
Напередодні тижня високого рівня ГА ООН сторони узгодили позиції щодо найактуальніших міжнародних питань, приділивши особливу увагу дестабілізуючим діям Росії в Європі та шляхам протидії їм. Також міністри закордонних справ обговорили шляхи поглиблення практичної співпраці між Україною та Об’єднаними експедиційними силами та енергетичну стійкість України напередодні зими. Андрій Сибіга подякував Ісландії за готовність продовжувати надавати життєво необхідну підтримку Україні, а також за послідовну підтримку України з боку Ісландії
Нагадаємо
Раніше цього місяця Президент України Володимир Зеленський дорогою до Канади провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Сторони обговорили підготовку України до зими, захист енергетики та посилення протиповітряної оборони.
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