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Сибіга по дорозі на Генасамблею ООН завітав до Ісландії: готується співпраця у сфері дронів

Київ • УНН

 • 4896 перегляди

Андрій Сибіга та Торгердур Катрін Гуннарсдоттір узгодили позиції щодо міжнародних питань. Сторони готують угоду про співпрацю у сфері дронів.

Сибіга по дорозі на Генасамблею ООН завітав до Ісландії: готується співпраця у сфері дронів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС  Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення українського зовнішньополітичного відомства.

Деталі

Зазначається, що це був перший двосторонній візит Сибіги до Ісландії "по дорозі на тиждень засідань високого рівня Генеральної Асамблеї ООН".

Поінформував її про ситуацію в Україні, невпинний терор росії, блокаду в Чорному морі, а також наші поточні зусилля з досягнення миру

- зазначив Сибіга.

Вказується, що сторони домовилися прискорити підготовку до підписання угоди про співпрацю у сфері безпілотників між Україною та Ісландією. Сибіга наголосив, що Україна готова поділитися своїм унікальним досвідом у захисті критичної інфраструктури.

Напередодні тижня високого рівня ГА ООН сторони узгодили позиції щодо найактуальніших міжнародних питань, приділивши особливу увагу дестабілізуючим діям Росії в Європі та шляхам протидії їм. Також міністри закордонних справ обговорили шляхи поглиблення практичної співпраці між Україною та Об’єднаними експедиційними силами та енергетичну стійкість України напередодні зими. Андрій Сибіга подякував Ісландії за готовність продовжувати надавати життєво необхідну підтримку Україні, а також за послідовну підтримку України з боку Ісландії

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше цього місяця Президент України Володимир Зеленський дорогою до Канади провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Сторони обговорили підготовку України до зими, захист енергетики та посилення протиповітряної оборони.

МЗС Ісландії викликало посла США через карту Трампа з американським прапором над країною08.09.26, 11:06 • 5801 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Андрій Сибіга
Ісландія
Канада
Володимир Зеленський
Україна