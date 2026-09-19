Скільки цивільних в Україні загинули через агресію рф у серпні - ООН озвучила кількість жертв
Київ • УНН
У серпні в Україні загинули 372 цивільні особи, ще 2349 були поранені. 47% жертв спричинили ракетні удари й далекобійні дрони.
У серпні 2026 року через російську агресію в Україні загинуло щонайменше 372 цивільних осіб, а 2 349 отримали поранення. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини, передає УНН.
Деталі
За даними Моніторингової місії, серпень став другим за кількістю цивільних жертв місяцем 2026 року після липня. Найбільше людей постраждали внаслідок ударів ракетами та далекобійними дронами - на них припало 47% усіх цивільних жертв. Ще 30% припали на атаки дронами малої дальності, переважно поблизу лінії фронту. Серед міст із найбільшою кількістю постраждалих - Херсон, Київ, Кривий Ріг та Запоріжжя.
Також Організація Об’єднаних Націй зафіксувала щонайменше 32 атаки на українські роздрібні, харчові та логістичні компанії, зокрема "Епіцентр", Rozetka, "Нову пошту", Fozzy Group, "Аврору" та Varus. За січень - серпень 2026 року в ООН підтвердили 2222 загиблих і 13 058 поранених цивільних.
Нагадаємо
Управління ООН з прав людини задокументувало понад тисячу випадків сексуального насильства від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Спостережувані закономірності свідчать про те, що сексуальне насильство використовувалося як метод катування та інших форм жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання щодо військовополонених та цивільних осіб.