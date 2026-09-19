ООН зафіксувала понад тисячу випадків сексуального насильства з початку війни в Україні

Управління ООН з прав людини задокументувало понад тисячу випадків сексуального насильства від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це йдеться у звіті управління, передає УНН.

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Протягом звітного періоду УВКПЛ задокументувало 1004 випадків сексуального насильства, скоєного як в умовах ув’язнення, так і поза ними. Ці дані, хоча й є репрезентативними, не претендують на вичерпний огляд випадків сексуального насильства, про які в Україні, як і в інших ситуаціях, повідомляється недостатньо - йдеться у звіті.

Зазначається, що спостережувані закономірності свідчать про те, що сексуальне насильство використовувалося як метод катування та інших форм жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання щодо військовополонених та цивільних осіб.

Більшість цих випадків, перевірених УВКПЛ, - 89% - пов’язують із владою рф, зокрема з представниками Збройних сил росії, Федеральної служби виконання покарань та Федеральної служби безпеки. 11% підтверджених випадків приписуються українській владі, зокрема військовослужбовцям Збройних сил України та Службі безпеки України - зазначається у звіті.

У звіті йдеться, що на окупованих територіях України та в межах росії російська влада чинила сексуальне насильство щодо українських військовополонених та утримувала цивільних осіб на всіх етапах полону, зокрема під час захоплення, переведення, допиту та утримання під вартою.

Порушення включали групове зґвалтування, зґвалтування, каліцтво статевих органів та застосування електрошоку до чоловічих статевих органів за допомогою польового телефону радянської епохи, відомого як "тапік". Висновки ґрунтувалися на інтерв'ю з жертвами сексуального насильства, скоєного обома сторонами.

Більшість жертв утримуваних під вартою становили чоловіки, зокрема військовополонені та затримані, хоча постраждали також жінки та діти, переважно на окупованих росією територіях України. Наймолодшою задокументованою особою, яка пережила згвалтування була чотирирічна дівчинка, а найстаршою – 82-річна жінка.

На території, контрольованій урядом України, майже половина порушень, які приписують українській владі щодо російських та третіх країн військовополонених та затриманих, пов'язаних з погрозами сексуального насильства та побиттям геніталій, проте водночас не було задокументовано жодних випадків зґвалтування російських військовополонених українськими військовими.

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