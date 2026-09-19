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ООН зафиксировала более тысячи случаев сексуального насилия с начала войны в Украине

Киев • УНН

 • 2000 просмотра

ООН зафиксировала 1004 случая сексуального насилия с начала полномасштабной войны. 89% случаев связывают с российскими властями, 11% — с украинскими.

ООН зафиксировала более тысячи случаев сексуального насилия с начала войны в Украине

Управление ООН по правам человека задокументировало более тысячи случаев сексуального насилия с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом говорится в отчёте управления, передаёт УНН

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 В течение отчётного периода УВКПЧ задокументировало 1004 случая сексуального насилия, совершённого как в условиях содержания под стражей, так и за их пределами. Эти данные, хотя и являются репрезентативными, не претендуют на исчерпывающий обзор случаев сексуального насилия, о которых в Украине, как и в других ситуациях, сообщается недостаточно

- говорится в отчёте. 

Отмечается, что наблюдаемые закономерности свидетельствуют о том, что сексуальное насилие использовалось как метод пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения либо наказания в отношении военнопленных и гражданских лиц. 

Большинство этих случаев, проверенных УВКПЧ, - 89% - связывают с властями рф, в частности с представителями Вооружённых сил России, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы безопасности. 11% подтверждённых случаев приписываются украинским властям, в частности военнослужащим Вооружённых сил Украины и Службе безопасности Украины

- отмечается в отчёте. 

В отчёте говорится, что на оккупированных территориях Украины и в пределах России российские власти совершали сексуальное насилие в отношении украинских военнопленных и удерживали гражданских лиц на всех этапах плена, в частности во время захвата, перевода, допроса и содержания под стражей.

Нарушения включали групповое изнасилование, изнасилование, увечья половых органов и применение электрошока к мужским половым органам с помощью полевого телефона советской эпохи, известного как "тапик". Выводы основывались на интервью с жертвами сексуального насилия, совершённого обеими сторонами.

Большинство жертв, содержавшихся под стражей, составляли мужчины, в частности военнопленные и задержанные, хотя пострадали также женщины и дети, преимущественно на оккупированных Россией территориях Украины. Самой младшей задокументированной пережившей изнасилование была четырёхлетняя девочка, а самой старшей — 82-летняя женщина. 

На территории, контролируемой правительством Украины, почти половина нарушений, приписываемых украинским властям в отношении российских военнопленных и военнопленных из третьих стран, а также задержанных, была связана с угрозами сексуального насилия и избиением гениталий, однако при этом не было задокументировано ни одного случая изнасилования российских военнопленных украинскими военнослужащими. 

Напомним

россия развернула  очередной этап информационной кампании с целью дискредитации международных расследований и отрицания военных преступлений армии рф в Буче. 

Павел Башинский

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