Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке, одной из ключевых тем станет Украина

Министр иностранных дел рф сергей лавров и государственный секретарь США Марко Рубио могут провести переговоры в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский вопрос станет одной из ключевых тем международных переговоров российского министра, заявила пресс-секретарь МИД рф мария захарова в комментарии российскому ТАСС, пишет УНН.

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По словам захаровой, возможность отдельной встречи лаврова и Рубио в настоящее время обсуждается

В то же время она не сообщила, достигли ли москва и Вашингтон окончательной договоренности относительно проведения переговоров.

захарова заявила, что вопрос войны против Украины будет среди ключевых во время международных контактов лаврова на полях Генассамблеи ООН.

При этом российская сторона пока не раскрыла, какие именно вопросы относительно Украины планирует поднимать во время возможных переговоров с представителями США.

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