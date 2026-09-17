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Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь

Киев • УНН

 • 38931 просмотра

Актриса перенесла пять сотрясений мозга, а после самого серьёзного была нетрудоспособна в течение шести месяцев. Последствиями стали мигрени и чувствительность к свету и шуму.

Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь

Американская актриса и бывшая звезда Disney Channel Дебби Райан рассказала, что несколько лет назад перенесла серьезную черепно-мозговую травму, после которой в течение 6 месяцев была нетрудоспособна. О последствиях травмы и сильных мигренях 33-летняя актриса рассказала в шоу "Last Meals" на YouTube-канале Mythical Kitchen, передает E! News, пишет УНН.

Подробности

По словам Райан, за свою жизнь она перенесла 5 сотрясений мозга. Первые 4 актриса назвала "инцидентами", однако пятый случай оказался значительно серьезнее и существенно повлиял на ее дальнейшую жизнь.

Черепно-мозговые травмы значительно усугубляют ситуацию. Несколько лет назад я получила достаточно серьезную травму мозга, которая изменила мою жизнь, и была нетрудоспособна в течение 6 месяцев

– рассказала Райан.

6 месяцев реабилитации и последствия травмы

Актриса отметила, что после последней травмы в течение 6 месяцев проходила лечение в неврологическом реабилитационном центре. По ее словам, там применяли нестандартные методы терапии, которые она сравнила с научной фантастикой.

Лечение в итоге позволило Райан вернуться к работе, однако полностью восстановиться ей не удалось.

Есть некоторые вещи, которые просто не вернулись

– сказала актриса.

Райан призналась, что теперь условно делит свою жизнь на периоды "Дебби до инцидента" и "Дебби после инцидента". Среди последствий травмы она назвала повышенную чувствительность к свету и шуму, а также сильные мигрени.

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Райан также рассказала, что важную роль в ее восстановлении сыграли близкие люди, в частности муж, музыкант Джош Дан. Пара поженилась в 2019 году и воспитывает 8-месячную дочь Феликс.

Актриса отметила, что поддержка окружающих помогла ей адаптироваться к изменениям, часть которых, по ее словам, может остаться с ней навсегда.

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