Протесты во французских школах привели к наибольшему числу пострадавших за десятилетие

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Сегодня полиция применила слезоточивый газ против протестующих возле французских лицеев, когда учащиеся, учителя и родители вышли на улицы в день самых масштабных акций в рамках протестного движения, которое премьер-министр Себастьян Лекорню назвал самым жестким в сфере образования за последние десятилетия, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что эти протесты, во время которых в понедельник подросток лишился руки, стали очередным проявлением общественного недовольства в стране, где накануне весенних президентских выборов растет поддержка как ультраправых, так и ультралевых сил.

Правительство Франции находится под давлением необходимости сокращения государственного долга на фоне слабого экономического роста; кроме того, оно сталкивается с трудностями в решении базовых задач, таких как принятие бюджета, с тех пор как союзники президента Эммануэля Макрона потеряли большинство на парламентских выборах 2024 года.

Лекорню сообщил законодателям, что в результате столкновений пострадали по меньшей мере 215 подростков и 85 работников школ — это "самые тяжелые потери, которые понесла школьная система за последние десятилетия". В его ведомстве также заявили, что ранения получили более 700 полицейских.

Как сообщает телеканал BFM, Макрон созвал Лекорню и других высокопоставленных представителей правительства на экстренное совещание во вторник.

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В Марселе и Нанте протестующие держали плакаты с надписью: "Государство убило национальное образование". В Тулузе родители шли в первых рядах городского шествия, держась за руки.

В Страсбурге, Лионе, Ренне и Париже демонстрации местами перерастали в насилие: полиция применяла слезоточивый газ, а протестующие жгли костры на улицах и бросали различные предметы в правоохранителей.

Полиция Парижа сообщила, что столкновения в городе начались, когда около 300 человек попытались вступить в противостояние с силами правопорядка, добавив, что в других местах протесты в целом проходили спокойно.

Ближе к вечеру правоохранители сообщили, что все еще сдерживают небольшую группу протестующих. Были повреждены витрины трех магазинов.

Протесты начались в сентябре в бедных пригородах Парижа, а затем распространились по всей стране.

"Между элитами и нами существует огромная пропасть", — сказал Гюго Ветцель, который недавно окончил лицей в Страсбурге.

В профсоюзе лицеистов заявили, что более половины лицеев Франции были заблокированы или закрыты на день. Некоторые местные органы управления образованием пытались перевести обучение в онлайн-формат.

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Правозащитные организации, учащиеся и родительские объединения обвинили власти в применении непропорциональной силы против несовершеннолетних. Правительство утверждает, что протестное движение было перехвачено посторонними лицами, а в некоторых местах переросло в уличное насилие.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что с начала протестов были задержаны 6100 человек, подавляющее большинство из которых — несовершеннолетние. По данным Министерства юстиции, более 1800 человек (в том числе 1483 несовершеннолетних) привлекаются к ответственности за различные правонарушения.

В понедельник на севере Франции во время столкновений учащихся старших классов со спецназом подростку взрывом оторвало руку. Региональная газета La Voix du Nord сообщила, что 15-летний юноша лишился кисти и части предплечья, подняв полицейскую гранату, которая считается средством нелетального действия.

"Они хотят разделить молодежь на "хороших" и "плохих" протестующих, — отметил Омар Слаоти, учитель старшей школы в Аржантее, северо-западном пригороде Парижа. — Если бы не горели мусорные баки, правительство не пошло бы на уступки и не обратило бы внимания на проблемы, стоящие на повестке дня".

За полгода до выборов, на которых изберут преемника Макрона, правительство и партия ультраправой лидерки Марин Ле Пен "Национальное объединение" обвинили законодателей и мэров от радикально левой партии "Непокоренная Франция" (LFI) в разжигании беспорядков. В LFI эти обвинения отвергают.

"Вся молодежь вышла на улицы. Там, где нет полиции, всё происходит спокойно", — заявил Жан-Люк Меланшон, кандидат в президенты от LFI.

Добавим

Лекорню поручил министрам заняться решением главных требований учащихся. Среди них — обеспечение замены отсутствующих учителей, пересмотр продолжительности школьного дня (с 8:00 до 18:00) и вопрос о продлении обеденных перемен.

Правительство также рассмотрит вопрос ремонта обветшавших школьных зданий, сообщил Лекорню, потребовав от министров представить первые предложения до конца октября. Эмили Ломм, одна из родительниц учащихся, во время акции протеста возле школы имени Элен Буше в Париже заявила, что одних лишь слов правительства недостаточно: "Это всё, конечно, хорошо, но это не изменит повседневную жизнь наших детей", — сказала она.

Найти дополнительные средства на проведение образовательных реформ будет непросто.

Правительство находится под давлением необходимости сократить стремительный рост бюджетного дефицита, поскольку обеспокоенность инвесторов ростом государственного долга Франции, слабыми темпами экономического развития и нежеланием властей сдерживать расходы приводит к удорожанию заимствований. На прошлой неделе доходность 10-летних облигаций Франции ненадолго достигла максимума за 24 года, превысив отметку в 5%.

Рост стоимости заимствований для Франции начал сказываться на ситуации во всей еврозоне, а падение курса евро стало очередным тревожным сигналом для политиков. Министр финансов Ролан Лескюр во вторник заявил, что вмешательство Европейского центрального банка пока не требуется.

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Марин Ле Пен — ультраправая популистка и евроскептик, лидирующая в президентской гонке в преддверии выборов следующей весной, — обнародовала планы резкого сокращения государственных расходов в случае своего избрания. Таким образом она стремится продемонстрировать свою финансовую компетентность на фоне углубления кризиса на рынке облигаций.

Данные исследования PISA 2025 свидетельствуют о том, что темпы роста расходов на образование во Франции отстают от уровня инфляции, а успеваемость французских учащихся ниже по сравнению с их сверстниками из других стран ОЭСР.