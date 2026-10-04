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Во Франции не утихают протесты школьников, в понедельник занятия не будут проводиться в 500 школах

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Во Франции из-за протестов школьников в понедельник закроют до 500 школ. На вторник учащиеся и профсоюзы работников образования готовят новую акцию.

Во Франции не утихают протесты школьников, в понедельник занятия не будут проводиться в 500 школах
Фото: Le Monde

Во Франции продолжаются масштабные протесты старшеклассников, начавшиеся еще в сентябре и распространившиеся на многие города страны. В понедельник от 400 до 500 школ приостановят занятия, а уже во вторник учащиеся и профсоюзы работников образования готовят новую общенациональную акцию, сообщает Le Monde, пишет УНН.

Подробности

Министр национального образования Эдуар Жеффре заявил, что примерно такое же количество учебных заведений не работало и в пятницу. По его словам, школы закрывают там, где невозможно гарантировать безопасность, возникли логистические проблемы или сотрудники стали непосредственными целями нападений.

Самая сложная ситуация ожидается в регионе Иль-де-Франс, где в понедельник не будут работать более 160 школ — более трети от их общего количества в регионе.

Протесты продолжатся

Движение началось 17 сентября в Иль-де-Франс, а впоследствии распространилось на другие города страны. Учащиеся требуют увеличить финансирование образования, заполнить вакантные должности учителей, отремонтировать пришедшие в негодность школьные здания, изменить чрезмерно плотные расписания и усовершенствовать систему поступления в университеты Parcoursup.

По данным министра, с начала протестов пострадали 78 работников системы образования, а 24 школы были подожжены или повреждены вандалами. В Иль-де-Франс ущерб уже оценивают в 7 млн евро.

Премьер-министр Себастьян Лекорню поручил возобновить занятия везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, а также ускорить замещение отсутствующих учителей и заполнение вакансий.

Однако протестующие после переговоров с правительством заявили, что не получили достаточно конкретных решений. На вторник, 6 октября, организации учащихся объявили "третий акт" протестов, к которому также планируют присоединиться профсоюзы работников образования со своей забастовкой.

Более 5000 задержанных и сотни школ, охваченных протестами: что происходит во Франции и с чего всё началось03.10.26, 23:56 • 25389 просмотров

Степан Гафтко

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