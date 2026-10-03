Более 5000 задержанных и сотни школ, охваченных протестами: что происходит во Франции и с чего всё началось

Францию охватили масштабные протесты старшеклассников, начавшиеся из-за нехватки учителей, переполненных классов и плохих условий обучения в бедных пригородах Парижа. За несколько дней движение распространилось по стране, вылилось в блокирование школ и столкновения с полицией, а число задержанных превысило 5 000, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Одним из центров протеста стал департамент Сен-Сен-Дени к северу от Парижа — один из самых бедных районов Франции. Учащиеся местных лицеев заявляют, что годами учатся в худших условиях, чем их сверстники в более зажиточных районах.

17-летняя Майса из лицея Le Corbusier в Обервилье рассказала, что в прошлом году сдавала экзамен по французскому языку, хотя в школе не было учителя французского.

Это не те условия, в которых можно учиться — сказала девушка.

От школьных проблем — к протестам по всей стране

Учащиеся требуют нанять больше учителей, уменьшить переполненность классов, отремонтировать заброшенные школы и обеспечить одинаковые возможности для детей независимо от района проживания.

На одном из протестов 15-летняя Амелия держала плакат с надписью: "Наш адрес не должен решать наше будущее". Протестующие убеждены, что школы в бедных пригородах годами получали недостаточно ресурсов.

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Протесты, начавшиеся в парижских пригородах, быстро перекинулись на Париж, Марсель, Страсбург, Тур, Лилль и другие города. Учащиеся начали блокировать входы в учебные заведения, а к движению присоединились учителя и другие сторонники протестующих.

Дополнительно ситуацию обострил проект бюджета Франции на 2027 год. Правительство объявило о непопулярном сокращении государственных расходов. Финансирование образования планируют увеличить на 1,7% — до €65,53 млрд без учета пенсий учителей, однако этот рост ниже уровня инфляции.

Правительство объясняет такую динамику сокращением численности населения и заявляет, что образование остается приоритетом. Протестующие, напротив, опасаются, что проблемы с кадрами и финансированием лишь усугубятся.

Протесты переросли в столкновения

За последнюю неделю ситуация резко обострилась. Возле школ начались столкновения, поджоги и беспорядки. Полиция применяла слезоточивый газ, а в отдельных случаях — резиновые пули.

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С начала нынешней волны протестов правоохранители уже задержали более 5 000 человек, преимущественно подростков. Среди протестующих, работников школ и правоохранителей есть пострадавшие.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал ситуацию "атмосферой неприемлемого насилия". 3 октября глава парижской полиции заявил, что протестное движение фактически вышло из-под контроля, и призвал вернуться к мирным акциям.

То, что начиналось как локальный протест школьников из неблагополучных пригородов Парижа из-за нехватки учителей и плохих условий обучения, таким образом превратилось в одну из крупнейших волн молодежных протестов во Франции за последнее время.

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