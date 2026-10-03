$44.8350.70
ukenru
21:56 • 6128 просмотра
ISW назвал слова Путина о захвате 1300 кв. км Украины «галлюцинациями», поскольку РФ потеряла территории
20:56 • 12073 просмотра
Более 5000 задержанных и сотни школ, охваченных протестами: что происходит во Франции и с чего всё началось
20:16 • 14289 просмотра
Осуждённого в Украине за госизмену Шария проверяют в Испании на предмет связей со спецслужбами рф
17:17 • 24296 просмотра
Зеленский заявил, что FP-9, способная поражать москву, должна быть готова этой осенью
3 октября, 10:00 • 48855 просмотра
"Не означает, что проблемы нет": Марченко после заявления ЕС объяснил, где в бюджете не хватает средств
3 октября, 08:31 • 48749 просмотра
Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT
3 октября, 04:16 • 58056 просмотра
Россия атаковала Северный мост в Киеве — Кличко сообщил о попаданииVideo
3 октября, 04:05 • 43252 просмотра
Россия заблокировала эвакуацию гражданских из оккупированных Олешек и отвергла предложения Украины — Лубинец
3 октября, 03:15 • 39481 просмотра
Исторический перехват — украинский Mirage впервые сбил российскую «Бандероль» огнём из пушкиPhoto
3 октября, 02:17 • 34269 просмотра
Орбана подозревают в личном приказе задержать украинских инкассаторов — дело впервые может дойти до экс-премьера
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.2м/с
79%
756мм
Популярные новости
россия снова угрожает массированными ударами по Киеву и призывает иностранцев уехать3 октября, 12:49 • 12728 просмотра
Пешком, на велосипедах и мопедах — Лубинец показал, как десятки людей пытаются выехать из ОлешекVideo3 октября, 13:05 • 14255 просмотра
Европейские банки избавляются от российских клиентов: счета всё чаще блокируют3 октября, 13:20 • 8966 просмотра
Украинские дальнобойные «санкции» сработали в Самарском и Брянском регионах РФ — ЗеленскийVideo3 октября, 15:41 • 23606 просмотра
Молдова вручила рф ноту протеста из-за дронов и ракет в воздушном пространстве страны 17:30 • 7262 просмотра
публикации
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 84802 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 92898 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 79455 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 102022 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
1 октября, 12:29 • 77355 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Майя Санду
Бен Аффлек
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Молдова
Испания
Реклама
УНН Lite
"Люди приходили прощаться": Фил Коллинз рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и эмоциональной реакции своей дочери22:06 • 2102 просмотра
17-летняя дочь Бена Аффлека потроллила его из-за неудачных отношений, актёр рассказал о реакции детей21:05 • 6248 просмотра
Роналду спровоцировал новый виток спора вокруг сборной Португалии "лайком" в InstagramVideo3 октября, 10:47 • 34952 просмотра
На Гавайях обрушилась в океан известная полутысячелетняя морская арка ХолейVideo3 октября, 06:25 • 44791 просмотра
Брюс Уиллис появился на редком фото с дочерью на фоне борьбы с деменциейPhoto3 октября, 01:06 • 44901 просмотра
Актуальное
The New York Times
Золото
ATACMS
Хранитель
Микоян МиГ-29

Более 5000 задержанных и сотни школ, охваченных протестами: что происходит во Франции и с чего всё началось

Киев • УНН

 • 12077 просмотра

Протесты из-за нехватки учителей и плохих условий обучения распространились по Франции. Блокирование школ переросло в столкновения с полицией.

Более 5000 задержанных и сотни школ, охваченных протестами: что происходит во Франции и с чего всё началось

Францию охватили масштабные протесты старшеклассников, начавшиеся из-за нехватки учителей, переполненных классов и плохих условий обучения в бедных пригородах Парижа. За несколько дней движение распространилось по стране, вылилось в блокирование школ и столкновения с полицией, а число задержанных превысило 5 000, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Одним из центров протеста стал департамент Сен-Сен-Дени к северу от Парижа — один из самых бедных районов Франции. Учащиеся местных лицеев заявляют, что годами учатся в худших условиях, чем их сверстники в более зажиточных районах.

17-летняя Майса из лицея Le Corbusier в Обервилье рассказала, что в прошлом году сдавала экзамен по французскому языку, хотя в школе не было учителя французского.

Это не те условия, в которых можно учиться

— сказала девушка.

От школьных проблем — к протестам по всей стране

Учащиеся требуют нанять больше учителей, уменьшить переполненность классов, отремонтировать заброшенные школы и обеспечить одинаковые возможности для детей независимо от района проживания.

На одном из протестов 15-летняя Амелия держала плакат с надписью: "Наш адрес не должен решать наше будущее". Протестующие убеждены, что школы в бедных пригородах годами получали недостаточно ресурсов.

Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки против дискриминации сотрудниц08.09.26, 07:46 • 11840 просмотров

Протесты, начавшиеся в парижских пригородах, быстро перекинулись на Париж, Марсель, Страсбург, Тур, Лилль и другие города. Учащиеся начали блокировать входы в учебные заведения, а к движению присоединились учителя и другие сторонники протестующих.

Дополнительно ситуацию обострил проект бюджета Франции на 2027 год. Правительство объявило о непопулярном сокращении государственных расходов. Финансирование образования планируют увеличить на 1,7% — до €65,53 млрд без учета пенсий учителей, однако этот рост ниже уровня инфляции.

Правительство объясняет такую динамику сокращением численности населения и заявляет, что образование остается приоритетом. Протестующие, напротив, опасаются, что проблемы с кадрами и финансированием лишь усугубятся.

Протесты переросли в столкновения

За последнюю неделю ситуация резко обострилась. Возле школ начались столкновения, поджоги и беспорядки. Полиция применяла слезоточивый газ, а в отдельных случаях — резиновые пули.

Во Франции протесты школьников переросли в столкновения: сотни задержанных, есть раненые 01.10.26, 19:26 • 9588 просмотров

С начала нынешней волны протестов правоохранители уже задержали более 5 000 человек, преимущественно подростков. Среди протестующих, работников школ и правоохранителей есть пострадавшие.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал ситуацию "атмосферой неприемлемого насилия". 3 октября глава парижской полиции заявил, что протестное движение фактически вышло из-под контроля, и призвал вернуться к мирным акциям.

То, что начиналось как локальный протест школьников из неблагополучных пригородов Парижа из-за нехватки учителей и плохих условий обучения, таким образом превратилось в одну из крупнейших волн молодежных протестов во Франции за последнее время.

Во Франции из-за студенческих протестов закрыли более 500 школ - The Independent02.10.26, 21:00 • 5232 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Школа
Столкновения
Митинги в Украине
Reuters
Марсель
Париж
Франция