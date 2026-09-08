Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки против дискриминации сотрудниц

В Париже Эйфелеву башню 7 сентября закрыли на весь день из-за забастовки персонала после того, как во время частного визита индуистской делегации сотрудниц отстранили от рабочих мест. Об этом сообщает Le Figaro, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что около сотни представителей индуистской духовной организации Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha совершили частный визит на второй этаж Эйфелевой башни. Делегация находилась во Франции накануне открытия первого крупного храма этой организации в Бюсси-Сен-Жорже близ Парижа.

Перед тем как подняться наверх, представители делегации обратились к компании по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) с просьбой организовать визит их духовного представителя, "ограничив его общение с женщинами". Руководство согласилось с этим. Некоторых женщин попросили покинуть рабочие места и перейти в отдельные помещения, на некоторых участках их заменили мужчины. Сотрудницам также запретили проходить через отдельные зоны - говорится в статье.

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Указывается, что в знак протеста персонал в понедельник объявил забастовку, в результате чего Эйфелева башня оставалась закрытой для посетителей в течение всего дня.

В SETE признали, что такие условия "не должны были быть приняты", поскольку они противоречат ценностям компании, принципам равенства между женщинами и мужчинами и нейтральности.

Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар назвал возмущение работников справедливым и распорядился провести расследование в кратчайшие сроки.

"Недопустимо, чтобы такие случаи имели место. Это не мои ценности и не те ценности, которые должна воплощать Эйфелева башня", - заявил он.

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