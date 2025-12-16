Брижит Макрон извинилась за оскорбительные слова в адрес феминисток, но подчеркнула право на частные высказывания

$42.250.05
08:50 • 5876 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 13055 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 13386 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 17450 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 25617 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 20169 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 18616 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16421 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 12317 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10979 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
публикации
Эксклюзивы
Китай забирает у Японии последних панд: страна впервые за 50 лет останется без этих больших животных
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
15 декабря, 13:38 • 57681 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержки
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Кир Стармер
Руслан Стефанчук
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Польша
Донецкая область
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
Техника
Фильм
Социальная сеть
Шахед-136
Coca-Cola

Брижит Макрон извинилась за оскорбительные слова в адрес феминисток, но подчеркнула право на частные высказывания

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Супруга президента Франции Брижит Макрон извинилась за то, что назвала феминисток "sales connes" в частном разговоре. Она заявила, что ее замечания были сделаны в частном контексте, и она не использовала бы таких слов публично.

Брижит Макрон извинилась за оскорбительные слова в адрес феминисток, но подчеркнула право на частные высказывания

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит извинилась за то, что ее поймали на словах, когда она назвала феминистских активисток "sales connes" — что примерно переводится как "глупые сучки", — но в то же время заявила, что имеет право высказываться вне камер. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В интервью онлайн-изданию Brut Макрон подчеркнула, что ее замечания были сделаны в частном контексте — она посещала шоу комика Ари Абиттана, которого ранее обвиняли в изнасиловании, но дело было закрыто, — и что она не использовала бы таких слов публично.

"Мне жаль, если я оскорбила женщин-жертв [сексуального насилия]. Затем она добавила: "Я — жена президента, но я также сама по себе, и в частном контексте могу позволить себе свободно высказываться, даже если это не совсем уместно … люди имеют право свободно говорить и мыслить", -  сказала Макрон.

Дополнение

В видео, которое было опубликовано глянцевым изданием Public, но позже удалено, Макрон обращается к комику Абиттану перед его выступлением, спрашивая, как он себя чувствует, на что он отвечает, что "боится", вероятно, из-за возможности протестующих прервать его шоу.

На это французская первая леди ответила: "Если будут глупые сучки, мы их выгоним".

Небольшая группа активисток в картонных масках с лицом Абиттана пыталась прервать шоу в Париже, выкрикивая "Абиттан — насильник", а охрана их отталкивала, показало видео французского издания Le Média.

Брижит Макрон страдает от фейков о своем поле: дочь рассказала в суде о последствиях кампании ненависти28.10.25, 21:24 • 10209 просмотров

Слова Макрон вызвали возмущение среди французских политиков, феминистских организаций и знаменитостей киноиндустрии. Хештег #JeSuisUneSaleConne (#ЯГлупаяСучка), запущенный в поддержку протестующих, распространили несколько известных персон, в том числе актриса Жюдит Годреш, активно противодействующая сексуальному насилию в киноиндустрии, и лауреатка "Оскара" Марион Котийяр.

Абиттан проводит свой первый тур после того, как следователи решили не предъявлять ему обвинения в уголовном преступлении после обвинения в изнасиловании. Хотя пострадавшая испытала посттравматический стресс, представители правосудия заявили, что не смогли установить достаточных оснований для определения, что сексуальный контакт был принудительным. Абиттан отрицает вину и утверждает, что акт был по согласию.

Во Франции десять человек судят из-за сообщений в Интернете, что Брижит Макрон - мужчина27.10.25, 17:38 • 4180 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Фильм
Эмманюэль Макрон
Бриджит Макрон
Париж