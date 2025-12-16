Брижит Макрон извинилась за оскорбительные слова в адрес феминисток, но подчеркнула право на частные высказывания

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит извинилась за то, что ее поймали на словах, когда она назвала феминистских активисток "sales connes" — что примерно переводится как "глупые сучки", — но в то же время заявила, что имеет право высказываться вне камер. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

В интервью онлайн-изданию Brut Макрон подчеркнула, что ее замечания были сделаны в частном контексте — она посещала шоу комика Ари Абиттана, которого ранее обвиняли в изнасиловании, но дело было закрыто, — и что она не использовала бы таких слов публично.

"Мне жаль, если я оскорбила женщин-жертв [сексуального насилия]. Затем она добавила: "Я — жена президента, но я также сама по себе, и в частном контексте могу позволить себе свободно высказываться, даже если это не совсем уместно … люди имеют право свободно говорить и мыслить", - сказала Макрон.

В видео, которое было опубликовано глянцевым изданием Public, но позже удалено, Макрон обращается к комику Абиттану перед его выступлением, спрашивая, как он себя чувствует, на что он отвечает, что "боится", вероятно, из-за возможности протестующих прервать его шоу.

На это французская первая леди ответила: "Если будут глупые сучки, мы их выгоним".

Небольшая группа активисток в картонных масках с лицом Абиттана пыталась прервать шоу в Париже, выкрикивая "Абиттан — насильник", а охрана их отталкивала, показало видео французского издания Le Média.

Слова Макрон вызвали возмущение среди французских политиков, феминистских организаций и знаменитостей киноиндустрии. Хештег #JeSuisUneSaleConne (#ЯГлупаяСучка), запущенный в поддержку протестующих, распространили несколько известных персон, в том числе актриса Жюдит Годреш, активно противодействующая сексуальному насилию в киноиндустрии, и лауреатка "Оскара" Марион Котийяр.

Абиттан проводит свой первый тур после того, как следователи решили не предъявлять ему обвинения в уголовном преступлении после обвинения в изнасиловании. Хотя пострадавшая испытала посттравматический стресс, представители правосудия заявили, что не смогли установить достаточных оснований для определения, что сексуальный контакт был принудительным. Абиттан отрицает вину и утверждает, что акт был по согласию.

