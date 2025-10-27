Во Франции десять человек судят из-за сообщений в Интернете, что Брижит Макрон - мужчина
Киев • УНН
В Париже десять человек предстали перед судом из-за кибербуллинга над Брижит Макрон, обвиняемых в распространении злонамеренных комментариев о том, что она является мужчиной. Среди обвиняемых – учитель, специалист по информатике и избранный чиновник, а судебный процесс продлится два дня.
В Париже десять человек предстали перед судом по обвинению в кибербуллинге в отношении Брижит Макрон. Они якобы писали "злонамеренные" комментарии, в которых утверждали, что первая леди Франции - мужчина, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Подробности
Жена Эммануэля Макрона уже давно является объектом теорий заговора, согласно которым она родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (имя ее брата) и взяла имя Брижит как трансгендерная женщина.
Восьмерых мужчин и двух женщин обвиняют в публикациях, повторяющих эти утверждения. Также эти люди указывают на 24-летнюю разницу в возрасте с ее мужем и называют это "педофилией".
Обвиняемым от 41 до 60 лет, среди них учитель, специалист по информатике, избранный чиновник и женщина, которая представляет себя руководителем медиа и рекламы.
Ожидается, что судебный процесс, который должен начаться в понедельник, продлится два дня и состоится после того, как Макроны этим летом подали иск о клевете в США из-за повторения этих утверждений консервативной инфлюенсеркой Кэндис Оуэнс.
Президент Франции заявил, что подача иска против госпожи Оуэнс имела целью "защиту его чести".
Госпожа Макрон и ее брат также выиграли в прошлом году еще одно дело о клевете во Франции против двух женщин, которым изначально было приказано выплатить убытки и штраф.
Дополнение
В одном из спортзалов во Франции пошутили над "пощечиной", которую якобы получил президент страны Эмманюэль Макрон от жены Брижит во время поездки во Вьетнам.
В спортзале разместили баннер с изображением Макрона с якобы царапиной на лбу и призывом записываться на курсы самообороны.
"Вас бьет жена? Записывайтесь к нам на курсы самообороны!", - говорится в подписи к баннеру.