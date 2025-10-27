Во Франции десять человек судят из-за сообщений в Интернете, что Брижит Макрон - мужчина

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 9646 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 13020 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 25328 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 23384 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 28929 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 37246 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40289 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36345 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34317 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28087 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
67%
740мм
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 35909 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 39819 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 37673 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 26230 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17104 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 14371 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 25270 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 91067 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 112446 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 128547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17938 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 27687 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 39122 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 58934 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 80912 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Time (журнал)
Золото
ТикТок

Во Франции десять человек судят из-за сообщений в Интернете, что Брижит Макрон - мужчина

Киев • УНН

 • 770 просмотра

В Париже десять человек предстали перед судом из-за кибербуллинга над Брижит Макрон, обвиняемых в распространении злонамеренных комментариев о том, что она является мужчиной. Среди обвиняемых – учитель, специалист по информатике и избранный чиновник, а судебный процесс продлится два дня.

Во Франции десять человек судят из-за сообщений в Интернете, что Брижит Макрон - мужчина

В Париже десять человек предстали перед судом по обвинению в кибербуллинге в отношении Брижит Макрон. Они якобы писали "злонамеренные" комментарии, в которых утверждали, что первая леди Франции - мужчина, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

Жена Эммануэля Макрона уже давно является объектом теорий заговора, согласно которым она родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (имя ее брата) и взяла имя Брижит как трансгендерная женщина.

Восьмерых мужчин и двух женщин обвиняют в публикациях, повторяющих эти утверждения. Также эти люди указывают на 24-летнюю разницу в возрасте с ее мужем и называют это "педофилией".

Обвиняемым от 41 до 60 лет, среди них учитель, специалист по информатике, избранный чиновник и женщина, которая представляет себя руководителем медиа и рекламы.

Ожидается, что судебный процесс, который должен начаться в понедельник, продлится два дня и состоится после того, как Макроны этим летом подали иск о клевете в США из-за повторения этих утверждений консервативной инфлюенсеркой Кэндис Оуэнс.

Президент Франции заявил, что подача иска против госпожи Оуэнс имела целью "защиту его чести".

Госпожа Макрон и ее брат также выиграли в прошлом году еще одно дело о клевете во Франции против двух женщин, которым изначально было приказано выплатить убытки и штраф.

Дополнение

В одном из спортзалов во Франции пошутили над "пощечиной", которую якобы получил президент страны Эмманюэль Макрон от жены Брижит во время поездки во Вьетнам.

В спортзале разместили баннер с изображением Макрона с якобы царапиной на лбу и призывом записываться на курсы самообороны.

"Вас бьет жена? Записывайтесь к нам на курсы самообороны!", - говорится в подписи к баннеру.

Павел Зинченко

Новости Мира
Социальная сеть
Блогеры
Вьетнам
Эмманюэль Макрон
Бриджит Макрон
Париж
Франция
Соединённые Штаты