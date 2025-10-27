$42.000.10
Ексклюзив
14:34 • 11106 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 15164 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 27808 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 24953 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 30300 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 37571 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 40507 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36415 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34386 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28161 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
У Франції десятьох людей судять через дописи в Інтернеті, що Бріжит Макрон - чоловік

Київ • УНН

 1220 перегляди

У Парижі десять осіб постали перед судом через кібербулінг над Бріжит Макрон, звинувачених у поширенні зловмисних коментарів про те, що вона є чоловіком. Серед обвинувачених – вчитель, фахівець з інформатики та обраний посадовець, а судовий процес триватиме два дні.

У Франції десятьох людей судять через дописи в Інтернеті, що Бріжит Макрон - чоловік

У Парижі десять осіб постали перед судом через звинувачення у кібербулінгу над Бріжит Макрон. Вони нібито писали "зловмисні" коментарі, у яких стверджували, що перша леді Франції - чоловік, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Дружина Еммануеля Макрона вже давно є об'єктом теорій змови, згідно з якими вона народилася чоловіком на ім'я Жан-Мішель Троньє (ім'я її брата) та взяла ім'я Бріжит як трансгендерна жінка.

Вісьмох чоловіків та двох жінок звинувачують у публікаціях, що повторюють ці твердження. Також ці люди вказують на 24-річну різницю у віці з її чоловіком та називають це "педофілію".

Обвинуваченим від 41 до 60 років, серед них вчитель, фахівець з інформатики, обраний посадовець та жінка, яка представляє себе керівником медіа та реклами.

Очікується, що судовий процес, який має розпочатися в понеділок, триватиме два дні та відбудеться після того, як Макрони цього літа подали позов про наклеп у США через повторення цих тверджень консервативною інфлюенсеркою Кандіс Оуенс.

Президент Франції заявив, що подання позову проти пані Оуенс мало на меті "захист його честі".

Пані Макрон та її брат також виграли минулого року ще одну справу про наклеп у Франції проти двох жінок, яким спочатку було наказано виплатити збитки та штраф.

Доповнення

В одному зі спортзалів у Франції поглузували над "ляпасом", який нібито отримав президент країни Емманюель Макрон від дружини Бріджит під час поїздки до В'єтнаму.

У спортзалі розмістили банер із зображенням Макрона з нібито подряпиною на лобі та закликом записуватися на курси самооборони.

"Вас б'є дружина? Записуйтеся до нас на курси самооборони!", - йдеться у дописі до банера.

Павло Зінченко

Новини Світу
Соціальна мережа
Блогери
В'єтнам
Емманюель Макрон
Бріжит Макрон
Париж
Франція
Сполучені Штати Америки