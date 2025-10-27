У Франції десятьох людей судять через дописи в Інтернеті, що Бріжит Макрон - чоловік

У Парижі десять осіб постали перед судом через звинувачення у кібербулінгу над Бріжит Макрон. Вони нібито писали "зловмисні" коментарі, у яких стверджували, що перша леді Франції - чоловік, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Дружина Еммануеля Макрона вже давно є об'єктом теорій змови, згідно з якими вона народилася чоловіком на ім'я Жан-Мішель Троньє (ім'я її брата) та взяла ім'я Бріжит як трансгендерна жінка.

Вісьмох чоловіків та двох жінок звинувачують у публікаціях, що повторюють ці твердження. Також ці люди вказують на 24-річну різницю у віці з її чоловіком та називають це "педофілію".

Обвинуваченим від 41 до 60 років, серед них вчитель, фахівець з інформатики, обраний посадовець та жінка, яка представляє себе керівником медіа та реклами.

Очікується, що судовий процес, який має розпочатися в понеділок, триватиме два дні та відбудеться після того, як Макрони цього літа подали позов про наклеп у США через повторення цих тверджень консервативною інфлюенсеркою Кандіс Оуенс.

Президент Франції заявив, що подання позову проти пані Оуенс мало на меті "захист його честі".

Пані Макрон та її брат також виграли минулого року ще одну справу про наклеп у Франції проти двох жінок, яким спочатку було наказано виплатити збитки та штраф.

Доповнення

В одному зі спортзалів у Франції поглузували над "ляпасом", який нібито отримав президент країни Емманюель Макрон від дружини Бріджит під час поїздки до В'єтнаму.

У спортзалі розмістили банер із зображенням Макрона з нібито подряпиною на лобі та закликом записуватися на курси самооборони.

"Вас б'є дружина? Записуйтеся до нас на курси самооборони!", - йдеться у дописі до банера.