"Записуйтеся до нас на курси самооборони": у Франції посміялися над "ляпасом" Макрону від дружини
Київ • УНН
У французькому спортзалі висміяли інцидент з Макроном у В'єтнамі, де Бріджит нібито дала йому ляпаса. Вони розмістили банер із закликом записуватися на курси самооборони.
В одному зі спортзалів у Франції поглузували над "ляпасом", який нібито отримав президент країни Емманюель Макрон від дружини Бріджит під час поїздки до В'єтнаму. Про це повідомляє УНН.
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У спортзалі розмістили банер із зображенням Макрона з нібито подряпиною на лобі та закликом записуватися на курси самооборони.
Вас б'є дружина? Записуйтеся до нас на курси самооборони!
У свою чергу DW зробило карикатуру за мотивами епізоду з Макроном та його дружиною.
Нагадаємо
Журналісти зафіксували на відео емоційний момент у спілкуванні між президентом Франції Емманюелем Макроном та його дружиною Бріджит. Інцидент стався після прибуття президентської пари до В'єтнаму на початку туру країнами Південно-Східної Азії. Світ облетіло відео, до Макрон, виходячи з літака, отримує ляпаса від дружини.
Згодом Макрон дав пояснення сцені між ним та дружиною. Він сказав, що то був жарт, і їм з дружиною, з якою вони в шлюбі вже майже 20 років, властиво пустувати.
"Момент співучасті": Єлисейський палац підтвердив автентичність відео, де Макрон на виході з літака отримує ляпас від дружини26.05.25, 11:51 • 3426 переглядiв