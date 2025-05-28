"Записуйтеся до нас на курси самооборони": у Франції посміялися над "ляпасом" Макрону від дружини

В одному зі спортзалів у Франції поглузували над "ляпасом", який нібито отримав президент країни Емманюель Макрон від дружини Бріджит під час поїздки до В'єтнаму. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У спортзалі розмістили банер із зображенням Макрона з нібито подряпиною на лобі та закликом записуватися на курси самооборони.

Вас б'є дружина? Записуйтеся до нас на курси самооборони! - йдеться у дописі до банера.

У свою чергу DW зробило карикатуру за мотивами епізоду з Макроном та його дружиною.

Нагадаємо

Журналісти зафіксували на відео емоційний момент у спілкуванні між президентом Франції Емманюелем Макроном та його дружиною Бріджит. Інцидент стався після прибуття президентської пари до В'єтнаму на початку туру країнами Південно-Східної Азії. Світ облетіло відео, до Макрон, виходячи з літака, отримує ляпаса від дружини.

Згодом Макрон дав пояснення сцені між ним та дружиною. Він сказав, що то був жарт, і їм з дружиною, з якою вони в шлюбі вже майже 20 років, властиво пустувати.

"Момент співучасті": Єлисейський палац підтвердив автентичність відео, де Макрон на виході з літака отримує ляпас від дружини