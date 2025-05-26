"Момент співучасті": Єлисейський палац підтвердив автентичність відео, де Макрон на виході з літака отримує ляпас від дружини

Журналісти зафіксували на відео емоційний момент у спілкуванні між президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріджит. Інцидент стався після прибуття президентської пари до В'єтнаму на початку туру країнами Південно-Східної Азії. Світ облетіло відео, до Макрон, виходячи з літака, отримує ляпаса від дружини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

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На відео, знятому у неділю ввечері американським агентством Associated Press в аеропорту Ханоя, яке облетіло всі ЗМІ, видно, як стюарт відкриває двері літа, потім відступає, даючи дорогу президенту. Тим часом Макрон на задньому плані, ще у салоні літака, з'ясовує стосунки з дружиною, і Бріджит штовхає його рукою в обличчя. Глава держави виглядає здивованим, але швидко опановує себе, щоб зробити вітальний жест тим, хто внизу чекає на його прибуття.

Єлисейський палац спочатку заперечував достовірність відео, але згодом змушений був підтвердити його. В адміністрації президента Франції незручний момент на відео назвали "моментом співучасті" і "жартівливим дражненням". А близький друг президента розповів про банальну "сварку" між подружжям.

Це був момент, коли президент і його дружина востаннє розслаблялися перед початком поїздки, сміючись. Це момент співучасті. Та цього виявилося достатньо, щоб дати теоретикам змови привід для нових роздумів - сказали в адміністрації Макрона, коментуючи негативні чутки, які вже встигли поширити вороже налаштовані до президента ЗМІ, переважно проросійські.

Жест Бріжит Макрон до свого чоловіка, зафіксований камерами, викликав обурення в соціальних мережах.

Нагадаємо

Еммануель Макрон нещодавно став героєм ще одного скандального відео. На тому ролику він разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом прямував поїздом до України. Коли політики вітали один одного, Макрон взяв зі столу серветку та сховав її в кишеню, а Мерц підняв щось, що виглядало як мішалка для кави. Фантазери з команд російської пропаганди у побаченому "впізнали" наркотики, які західні лідери буцімто "поділили між собою".