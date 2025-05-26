"Момент соучастия": Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где Макрон на выходе из самолета получает шлепок от жены

Журналисты зафиксировали на видео эмоциональный момент в общении между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. Инцидент произошел после прибытия президентской пары во Вьетнам в начале тура по странам Юго-Восточной Азии. Мир облетело видео, на котором Макрон, выходя из самолета, получает пощечину от жены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

На видео, снятом в воскресенье вечером американским агентством Associated Press в аэропорту Ханоя, которое облетело все СМИ, видно, как стюарт открывает дверь самолета, затем отступает, давая дорогу президенту. Тем временем Макрон на заднем плане, еще в салоне самолета, выясняет отношения с женой, и Бриджит толкает его рукой в лицо. Глава государства выглядит удивленным, но быстро берет себя в руки, чтобы сделать приветственный жест тем, кто внизу ждет его прибытия.

Елисейский дворец сначала отрицал достоверность видео, но впоследствии вынужден был подтвердить его. В администрации президента Франции неудобный момент на видео назвали "моментом соучастия" и "шутливой дразнилкой". А близкий друг президента рассказал о банальной "ссоре" между супругами.

Это был момент, когда президент и его жена в последний раз расслаблялись перед началом поездки, смеясь. Это момент соучастия. Но этого оказалось достаточно, чтобы дать теоретикам заговора повод для новых размышлений - сказали в администрации Макрона, комментируя негативные слухи, которые уже успели распространить враждебно настроенные к президенту СМИ, преимущественно пророссийские.

Жест Брижит Макрон к своему мужу, зафиксированный камерами, вызвал возмущение в социальных сетях.

Напомним

Эммануэль Макрон недавно стал героем еще одного скандального видео. На том ролике он вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом направлялся поездом в Украину. Когда политики приветствовали друг друга, Макрон взял со стола салфетку и спрятал ее в карман, а Мерц поднял что-то, что выглядело как мешалка для кофе. Фантазеры из команд российской пропаганды в увиденном "узнали" наркотики, которые западные лидеры якобы "поделили между собой".