"Момент соучастия": Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где Макрон на выходе из самолета получает шлепок от жены

$41.510.01
46.990.07
ukru
Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора
Эксклюзив
09:30 • 2218 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
08:54 • 10766 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

08:18 • 17531 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
06:37 • 31905 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
06:19 • 52878 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 62914 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 74550 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

24 мая, 16:10 • 237391 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 08:00 • 351860 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 389774 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.5м/с
87%
747мм
Популярные новости

медведев опубликовал карту с угрозой, что почти вся Украина может стать "буферной зоной"

26 мая, 00:32 • 74121 просмотра

ISW: Единственный шанс россии на победу в войне – прекращение западной помощи Украине

26 мая, 01:38 • 69452 просмотра

Атака дронов по россии: в татарстане ударили по заводу по производству "шахедов", в туле - блэкаут

26 мая, 02:42 • 18847 просмотра

Вторую ночь подряд Польша поднимала истребители из-за атаки рф на Украину

06:18 • 34917 просмотра

Хмельницкую область ночью атаковал враг: задело четыре предприятия

06:59 • 7490 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 351852 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 389766 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 342428 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 433543 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 511370 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кайя Каллас

Руслан Стефанчук

Сергей Лещенко

Радослав Сикорский

Кир Стармер

Актуальные места

Киев

Харьков

Херсонская область

Одесская область

Николаев

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 136218 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 237376 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 79315 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 74563 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 77739 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Северный поток

Телеграмма

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

"Момент соучастия": Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где Макрон на выходе из самолета получает шлепок от жены

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Эмоциональный инцидент между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит попал на видео и вызвал бурное обсуждение в сети. В администрации президента Франции назвали это "моментом соучастия" и "шутливой дразнилкой".

"Момент соучастия": Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где Макрон на выходе из самолета получает шлепок от жены

Журналисты зафиксировали на видео эмоциональный момент в общении между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. Инцидент произошел после прибытия президентской пары во Вьетнам в начале тура по странам Юго-Восточной Азии. Мир облетело видео, на котором Макрон, выходя из самолета, получает пощечину от жены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

На видео, снятом в воскресенье вечером американским агентством Associated Press в аэропорту Ханоя, которое облетело все СМИ, видно, как стюарт открывает дверь самолета, затем отступает, давая дорогу президенту. Тем временем Макрон на заднем плане, еще в салоне самолета, выясняет отношения с женой, и Бриджит толкает его рукой в лицо. Глава государства выглядит удивленным, но быстро берет себя в руки, чтобы сделать приветственный жест тем, кто внизу ждет его прибытия.

Елисейский дворец сначала отрицал достоверность видео, но впоследствии вынужден был подтвердить его. В администрации президента Франции неудобный момент на видео назвали "моментом соучастия" и "шутливой дразнилкой". А близкий друг президента рассказал о банальной "ссоре" между супругами.

Это был момент, когда президент и его жена в последний раз расслаблялись перед началом поездки, смеясь. Это момент соучастия. Но этого оказалось достаточно, чтобы дать теоретикам заговора повод для новых размышлений

- сказали в администрации Макрона, комментируя негативные слухи, которые уже успели распространить враждебно настроенные к президенту СМИ, преимущественно пророссийские.

Жест Брижит Макрон к своему мужу, зафиксированный камерами, вызвал возмущение в социальных сетях.

Напомним

Эммануэль Макрон недавно стал героем еще одного скандального видео. На том ролике он вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом направлялся поездом в Украину. Когда политики приветствовали друг друга, Макрон взял со стола салфетку и спрятал ее в карман, а Мерц поднял что-то, что выглядело как мешалка для кофе. Фантазеры из команд российской пропаганды в увиденном "узнали" наркотики, которые западные лидеры якобы "поделили между собой".

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости Мира
Елисейский дворец
Ассошиэйтед Пресс
Кир Стармер
Ханой
Вьетнам
Эммануэль Макрон
Франция
Германия
Украина
Brent
$64.50
Bitcoin
$109,663.50
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,362.06
Ethereum
$2,567.47