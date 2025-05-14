TikTok обмежив пошукові запити щодо скандального відео з Макроном та Мерцем з поїздки до Києва

TikTok обмежив пошукові запити, пов'язані зі скандальним відео, що завірусилося, з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем з їхньої нещодавньої поїздки потягом до Києва. Сцену за столом за участі лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини російська пропаганда викрутила у зрозумілому собі контексті та звинуватила політиків у вживанні наркотиків. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Російські урядовці сприяли поширенню неправдивого твердження про те, що лідери Великої Британії, Франції та Німеччини вживали незаконні наркотичні засоби під час нещодавньої поїздки потягом до Києва. Відео, на основі якого у кремлі створили черговий фейк, що стрімко завірусилося у соцмережах, є черговим доказом того, що навіть найдивніша дезінформація може стати вірусною всупереч здоровому глузду, пише видання.

Основою цієї історії стало справжнє відео з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у поїзді, що прямував до України. Коли політики вітали один одного, Макрон взяв зі столу серветку та сховав її в кишеню, а Мерц підняв щось, що виглядало як мішалка для кави.

"Це серветка. Для сморкання": у Макрона з гумором відповіли на фейк рф про наркотики під час поїздки до Києва

Конспірологи заявили, що серветка насправді була пакетиком кокаїну, а мішалка – ложкою для табаку. Деякі з їхніх постів зібрали понад мільйон переглядів на таких платформах, як X, TikTok та YouTube. Це створило такий імпульс, що уряди Франції та Великої Британії виступили із спростуваннями.

TikTok заявив, що вжив заходів проти спекулятивного поширення відео на вказану тематику та обмежив пошук, пов’язаний із подією. YouTube та X не відповіли виданню на запити про коментарі.

Доповнення

Прокремлівська дезінформація вже давно поширює фейкові історії про те, що світові лідери вживають наркотики, часто з використанням відредагованих відео та змонтованих фото. У той же час, не коментує реальні скандали про вживання наркотиків, у яких фігурують перші особи росії.

Нагадаємо

10 травня у Києві президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським. Згодом лідери заявили про готовність до повного припинення вогню з боку України щонайменше на 30 днів та виступили з відповідним закликом до російського диктатора володимира путіна.