Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
Київ • УНН
Після зустрічі Коаліції охочих, лідери провели телефонну розмову з Трампом. Україна та союзники готові до припинення вогню на 30 днів з понеділка.
Після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.
Після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели конструктивну телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка
Він наголосив, що якщо росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.
Доповнення
Мерц заявляв, що США і особисто президент Дональд Трамп очевидно втрачають терпіння по відношенню до російського диктатора володимира путіна і якщо досягти перемир'я не вдасться, Америка посилить санкції проти росії.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що справедливий і тривалий мир починається з повного припинення вогню. Україна погодилася на це, а росія зволікає і ставить умови, щоб виграти час. Якщо москва буде продовжувати "блокаду" щодо повного припинення вогню, то європейці в тісній координації з США посилять тиск на рф.