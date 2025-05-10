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Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
10:49 • 1562 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

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Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

После встречи Коалиции желающих, лидеры провели телефонный разговор с Трампом. Украина и союзники готовы к прекращению огня на 30 дней с понедельника.

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

После встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

После встречи Коалиции желающих в Киеве все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели конструктивный телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника 

- заявил Сибига.

Он подчеркнул, что если россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам.

Дополнение

Мерц заявлял, что США и лично президент Дональд Трамп очевидно теряют терпение по отношению к российскому диктатору владимиру путину и если достичь перемирия не удастся, Америка усилит санкции против россии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что справедливый и длительный мир начинается с полного прекращения огня. Украина согласилась на это, а россия медлит и ставит условия, чтобы выиграть время. Если москва будет продолжать "блокаду" относительно полного прекращения огня, то европейцы в тесной координации с США усилят давление на рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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