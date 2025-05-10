Мир, суверенитет, будущее: Макрон обнародовал три послания после приезда в Украину

Справедливый и длительный мир начинается с полного прекращения огня. Украина согласилась на это, а россия медлит и ставит условия, чтобы выиграть время. Если москва будет продолжать "блокаду" относительно полного прекращения огня, то европейцы в тесной координации с США усилят давление на рф. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.

Вернувшись в Киев, я первой мыслью обращаюсь к украинцам. Более трех лет вы сопротивлялись с удивительной мужеством…Здесь на кону безопасность нашего континента. Столкнувшись с российской агрессией, наш ответ должен быть коллективным. Мы осуществляем эту поездку вместе с Германией, Польшей и Великобританией

Макрон заявил, что у него есть три послания.

Во-первых, мир. Справедливый и длительный мир начинается с полного и безусловного прекращения огня. Это предложение, которое мы делаем со Соединенными Штатами. Украина приняла ее 11 марта. россия, со своей стороны, медлит, ставит условия, выигрывает время и продолжает свою войну вторжения. Если москва будет продолжать свою блокаду, мы усилим давление, как европейцы и в тесной координации с США. Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг

Макрон заявил, что смысл визита сегодня в Украину – это желание мира.

Наше единство – наша сила. В этом также смысл этой поездки: мы все хотим мира!

Второй месседж, это суверенитет.

Мирное соглашение, которое будет построено, должно гарантировать ее безопасность. Именно над этим мы работали во время встреч в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы двигаемся вперед вместе. Наконец, будущее. Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина: это наш горизонт