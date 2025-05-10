Мир, суверенитет, будущее: Макрон обнародовал три послания после приезда в Украину
Киев • УНН
Эммануэль Макрон заявил, что Украина согласилась на прекращение огня, но россия медлит. Он отметил усиление давления на рф в координации с США, если москва продолжит блокаду.
Справедливый и длительный мир начинается с полного прекращения огня. Украина согласилась на это, а россия медлит и ставит условия, чтобы выиграть время. Если москва будет продолжать "блокаду" относительно полного прекращения огня, то европейцы в тесной координации с США усилят давление на рф. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.
Вернувшись в Киев, я первой мыслью обращаюсь к украинцам. Более трех лет вы сопротивлялись с удивительной мужеством…Здесь на кону безопасность нашего континента. Столкнувшись с российской агрессией, наш ответ должен быть коллективным. Мы осуществляем эту поездку вместе с Германией, Польшей и Великобританией
Макрон заявил, что у него есть три послания.
Во-первых, мир. Справедливый и длительный мир начинается с полного и безусловного прекращения огня. Это предложение, которое мы делаем со Соединенными Штатами. Украина приняла ее 11 марта. россия, со своей стороны, медлит, ставит условия, выигрывает время и продолжает свою войну вторжения. Если москва будет продолжать свою блокаду, мы усилим давление, как европейцы и в тесной координации с США. Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг
Макрон заявил, что смысл визита сегодня в Украину – это желание мира.
Наше единство – наша сила. В этом также смысл этой поездки: мы все хотим мира!
Второй месседж, это суверенитет.
Мирное соглашение, которое будет построено, должно гарантировать ее безопасность. Именно над этим мы работали во время встреч в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы двигаемся вперед вместе. Наконец, будущее. Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина: это наш горизонт
Ожидаем важные решения: МИД о визите четырех лидеров "коалиции желающих"10.05.25, 09:22 • 1750 просмотров
Дополнение
10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
Президент Владимир Зеленский сообщал о встрече с лидерами "коалиции желающих" в Украине 10 мая. На встрече обсудят гарантии безопасности и усиление архитектуры безопасности в Европе.
9 мая Reuters сообщало, что США совместно с европейскими союзниками работают над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Украиной и россией.