Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в суботу, 10 травня, в Україні запланована зустріч з лідерами так званої "коаліції охочих". Про це він сказав на саміті країн - учасниць JEF, передає УНН.

В Україні ми також готуємося до зустрічі з лідерами коаліції охочих – попереду серйозна робота. Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи – це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Завтра – зустрічі - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо

27 березня у Парижі відбулася зустріч лідерів держав "коаліції охочих", на якій обговорили підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру.