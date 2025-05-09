Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив про зустріч з лідерами "коаліції охочих" в Україні 10 травня. На зустрічі обговорять гарантії безпеки та посилення архітектури безпеки в Європі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в суботу, 10 травня, в Україні запланована зустріч з лідерами так званої "коаліції охочих". Про це він сказав на саміті країн - учасниць JEF, передає УНН.
В Україні ми також готуємося до зустрічі з лідерами коаліції охочих – попереду серйозна робота. Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи – це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Завтра – зустрічі
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Нагадаємо
27 березня у Парижі відбулася зустріч лідерів держав "коаліції охочих", на якій обговорили підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру.