Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 10 мая, в Украине запланирована встреча с лидерами так называемой "коалиции желающих". Об этом он сказал на саммите стран - участниц JEF, передает УНН.

В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции желающих – впереди серьезная работа. Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением. Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы – это поможет усилить всю имеющуюся архитектуру безопасности. Завтра – встречи - отметил Зеленский.

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Напомним

27 марта в Париже состоялась встреча лидеров государств "коалиции желающих", на которой обсудили поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и длительного мира.