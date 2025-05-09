Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о встрече с лидерами "коалиции желающих" в Украине 10 мая. На встрече обсудят гарантии безопасности и усиление архитектуры безопасности в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 10 мая, в Украине запланирована встреча с лидерами так называемой "коалиции желающих". Об этом он сказал на саммите стран - участниц JEF, передает УНН.
В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции желающих – впереди серьезная работа. Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением. Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы – это поможет усилить всю имеющуюся архитектуру безопасности. Завтра – встречи
В Киеве 10 мая ограничат движение транспорта в центре города: ожидаются иностранные делегации08.05.25, 17:48 • 6142 просмотра
Напомним
27 марта в Париже состоялась встреча лидеров государств "коалиции желающих", на которой обсудили поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и длительного мира.