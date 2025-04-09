Кривой Рог

В Кривом Роге уже 72 пострадавших от удара рф, многие в тяжелом состоянии

Количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 72, почти половина в больнице. Ранее россияне ударили по городу баллистической ракетой, погибли 19 человек.