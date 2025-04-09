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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29380 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.

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В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дронами. В Днепре 15 раненых, повреждены дома, предприятия и авто. Также атакованы Апостолово и Никопольский район.

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В Украине с начала полномасштабной войны убито по меньшей мере 12 тысяч гражданских, среди них 600 детей - ООН

По данным ООН, с 24 февраля 2022 года по 21 марта 2025 года в Украине убито не менее 12 тысяч гражданских, среди которых 600 детей. Около 3,5 млн человек имеют статус ВПЛ.

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В Совбезе ООН осудили атаку рф на жилой квартал Кривого Рога, из-за которой погибли девять детей

На заседании Совбеза ООН страны осудили атаку рф на Кривой Рог, в результате которой погибли дети. Представитель рф обвинил Украину, но большинство стран поддержали Украину.

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Сибига после заседания ОБСЕ по террору рф в Кривом Роге: зверство остановит только усилением давления на агрессора

Министр Сибига призвал ОБСЕ усилить давление на россию из-за убийства девяти детей в Кривом Роге. Он подчеркнул необходимость усиления защиты Украины для остановки российского террора.

политика • 8 апреля, 14:01 • 8350 просмотра

Местные выборы в Украине: последнее слово за Верховной Радой - ЦИК

Для проведения местных выборов необходимы изменения в законодательстве о военном положении. Решение за Верховной Радой, которая определит перечень общин, где выборы невозможны.

политика • 8 апреля, 11:07 • 11026 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Баллистический удар рф по Кривому Рогу унес жизни девяти детей, что стало наибольшим количеством жертв среди детей с 2022 года. Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН для реагирования.

Война • 7 апреля, 16:13 • 149952 просмотра

Украина инициирует специальное заседание ОБСЕ из-за удара рф по Кривому Рогу

Украина инициировала срочное заседание ОБСЕ из-за баллистического удара России по Кривому Рогу. В результате атаки погибло 20 человек, среди них 9 детей, 33 получили ранения.

Война • 7 апреля, 14:14 • 10165 просмотра

Более 700 тыс. грн с регистраций на черкасский забег MHP Run4Victory передают на поддержку 118-й бригады ТрО

Средства с регистраций на забег MHP Run4Victory в Черкассах, а это более 700 тыс. грн, направят на закупку дронов для 118-й бригады ТрО. Забег не состоялся из-за траура и обстрелов.

Общество • 7 апреля, 07:32 • 7891 просмотра

Ракетный удар рф по Кривому Рогу: 33 пострадавших в больницах, 18 в тяжелом состоянии

В Кривом Роге объявлен траур по 20 погибшим, среди которых 9 детей, в результате ракетного удара. В больницах остаются 33 пострадавших, в том числе 4 детей, 18 из них в тяжелом состоянии.

Война • 7 апреля, 05:35 • 5003 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

Марк Бернс призвал осудить атаку, унесшую жизни 20 человек. Он подчеркнул важность единства с Украиной в борьбе против российского террора.

Война • 6 апреля, 19:23 • 15461 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

Президент Франции выразил соболезнования украинцам из-за трагедии в Кривом Роге, подчеркнув срочную необходимость прекращения российских ударов и призвав к решительным действиям.

Война • 6 апреля, 18:31 • 15771 просмотра

Солидарность с Украиной: посол США Бринк заявила о единстве с Украиной в день траура после атаки рф по Кривому Рогу

Посол США выразила соболезнования семьям погибших в результате атаки рф по Кривому Рогу. Бринк подчеркнула единство с Украиной в этот тяжелый день.

политика • 6 апреля, 17:58 • 15170 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

Количество погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 20. В больнице скончался 57-летний мужчина от многочисленных ран.

Общество • 6 апреля, 16:36 • 17398 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

Пограничники ПКШР "Шквал" в Луганской области активно мстят врагу за трагический обстрел Кривого Рога, где погибли дети. Враг получит возмездие за это ужасное преступление.

Война • 6 апреля, 13:59 • 27403 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

В Украине день траура по погибшим в Кривом Роге. Количество пострадавших возросло до 75, 37 из них в больницах, 19 в тяжелом состоянии, сообщил председатель Днепропетровской ОВА.

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Двуликая стратегия: путин демонстрирует двойные подходы в решении "украинского вопроса" - NBC News

путин демонстрирует двойные подходы, отправляя переговорщиков в США и одновременно наращивая военную мощь. Его стратегия направлена на затягивание переговоров и продвижение на поле боя.

Война • 5 апреля, 20:12 • 11740 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

Президент заявил, что вся Украина объединилась в поддержке Кривого Рога после российской атаки. Он призвал помнить, что война продолжается.

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В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

Количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 74, среди них есть дети. На стационарном лечении остаются 37 человек, пятеро из них – дети.

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Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

В Генштабе ВСУ опровергли фейки рф об атаках Украины на энергетические объекты. Силы обороны наносят удары только по военным целям оккупантов, а россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру.

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Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

Россия ударила по Кривому Рогу кассетной ракетой, убив 18 человек, среди которых 9 детей. МИД Украины назвал это сигналом Москвы Вашингтону.

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Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.

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В Кривом Роге уже 72 пострадавших от удара рф, многие в тяжелом состоянии

Количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 72, почти половина в больнице. Ранее россияне ударили по городу баллистической ракетой, погибли 19 человек.

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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.

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В Кривом Роге объявлен траур 7-9 апреля из-за теракта 4 апреля

В Кривом Роге объявлены дни траура с 7 по 9 апреля из-за массового убийства мирных жителей 4 апреля. россияне убили 19 человек, среди которых 9 детей, нанеся баллистические удары.

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Кривой Рог: количество пострадавших от атаки БПЛА возросло до семи

В результате ночной атаки БПЛА на Кривой Рог количество пострадавших возросло до семи, один человек погиб. Повреждены дома, площадка, пути и авто.

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Первая леди отреагировала на массированные обстрелы Украины 4 апреля. Она призвала мир к действиям, а не просто словам сочувствия из-за увеличения количества жертв среди мирного населения.

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61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

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В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

Ночью 5 апреля россия запустила дроны по Киеву. В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА, а в Деснянском возник пожар, который ликвидировали. Информация о пострадавших отсутствует.

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В Кривом Роге в результате дроновой атаки погибла пожилая женщина, есть раненые

российская армия атаковала Кривой Рог дронами, попав в частный сектор. Погибла пожилая женщина, которая сгорела в собственном доме, еще трое людей получили ранения.

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