Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дронами. В Днепре 15 раненых, повреждены дома, предприятия и авто. Также атакованы Апостолово и Никопольский район.
По данным ООН, с 24 февраля 2022 года по 21 марта 2025 года в Украине убито не менее 12 тысяч гражданских, среди которых 600 детей. Около 3,5 млн человек имеют статус ВПЛ.
На заседании Совбеза ООН страны осудили атаку рф на Кривой Рог, в результате которой погибли дети. Представитель рф обвинил Украину, но большинство стран поддержали Украину.
Министр Сибига призвал ОБСЕ усилить давление на россию из-за убийства девяти детей в Кривом Роге. Он подчеркнул необходимость усиления защиты Украины для остановки российского террора.
Для проведения местных выборов необходимы изменения в законодательстве о военном положении. Решение за Верховной Радой, которая определит перечень общин, где выборы невозможны.
Баллистический удар рф по Кривому Рогу унес жизни девяти детей, что стало наибольшим количеством жертв среди детей с 2022 года. Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН для реагирования.
Украина инициировала срочное заседание ОБСЕ из-за баллистического удара России по Кривому Рогу. В результате атаки погибло 20 человек, среди них 9 детей, 33 получили ранения.
Средства с регистраций на забег MHP Run4Victory в Черкассах, а это более 700 тыс. грн, направят на закупку дронов для 118-й бригады ТрО. Забег не состоялся из-за траура и обстрелов.
В Кривом Роге объявлен траур по 20 погибшим, среди которых 9 детей, в результате ракетного удара. В больницах остаются 33 пострадавших, в том числе 4 детей, 18 из них в тяжелом состоянии.
Марк Бернс призвал осудить атаку, унесшую жизни 20 человек. Он подчеркнул важность единства с Украиной в борьбе против российского террора.
Президент Франции выразил соболезнования украинцам из-за трагедии в Кривом Роге, подчеркнув срочную необходимость прекращения российских ударов и призвав к решительным действиям.
Посол США выразила соболезнования семьям погибших в результате атаки рф по Кривому Рогу. Бринк подчеркнула единство с Украиной в этот тяжелый день.
Количество погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 20. В больнице скончался 57-летний мужчина от многочисленных ран.
Пограничники ПКШР "Шквал" в Луганской области активно мстят врагу за трагический обстрел Кривого Рога, где погибли дети. Враг получит возмездие за это ужасное преступление.
В Украине день траура по погибшим в Кривом Роге. Количество пострадавших возросло до 75, 37 из них в больницах, 19 в тяжелом состоянии, сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
путин демонстрирует двойные подходы, отправляя переговорщиков в США и одновременно наращивая военную мощь. Его стратегия направлена на затягивание переговоров и продвижение на поле боя.
Президент заявил, что вся Украина объединилась в поддержке Кривого Рога после российской атаки. Он призвал помнить, что война продолжается.
Количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 74, среди них есть дети. На стационарном лечении остаются 37 человек, пятеро из них – дети.
В Генштабе ВСУ опровергли фейки рф об атаках Украины на энергетические объекты. Силы обороны наносят удары только по военным целям оккупантов, а россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру.
Россия ударила по Кривому Рогу кассетной ракетой, убив 18 человек, среди которых 9 детей. МИД Украины назвал это сигналом Москвы Вашингтону.
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
Количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 72, почти половина в больнице. Ранее россияне ударили по городу баллистической ракетой, погибли 19 человек.
Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.
В Кривом Роге объявлены дни траура с 7 по 9 апреля из-за массового убийства мирных жителей 4 апреля. россияне убили 19 человек, среди которых 9 детей, нанеся баллистические удары.
В результате ночной атаки БПЛА на Кривой Рог количество пострадавших возросло до семи, один человек погиб. Повреждены дома, площадка, пути и авто.
Первая леди отреагировала на массированные обстрелы Украины 4 апреля. Она призвала мир к действиям, а не просто словам сочувствия из-за увеличения количества жертв среди мирного населения.
В результате ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля пострадал 61 человек, среди которых 12 детей. В больницах находятся 40 горожан, остальные под амбулаторным наблюдением.
Ночью 5 апреля россия запустила дроны по Киеву. В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА, а в Деснянском возник пожар, который ликвидировали. Информация о пострадавших отсутствует.
российская армия атаковала Кривой Рог дронами, попав в частный сектор. Погибла пожилая женщина, которая сгорела в собственном доме, еще трое людей получили ранения.