В Кривом Роге погибла фельдшер скорой помощи, прибывшая на место вражеского удара, а также в реанимации умер раненый 7-летний мальчик. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Девушка 20 лет, фельдшер скорой помощи, умерла в больнице. Проклятая русня... Нет слов. Только слезы… - сообщил Вилкул.

Впоследствии стало известно, что в реанимации умер 7-летний мальчик.

Врачи сделали все возможное, но были очень сильные травмы головы - добавил Вилкул.

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Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, количество пострадавших в результате российской атаки увеличилось до 21. Среди раненых — двое спасателей. Медики оказывают всем необходимую помощь.

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