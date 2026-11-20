Баллистический удар по Кривому Рогу: в больнице умерли 20-летняя фельдшер и 7-летний мальчик
Киев • УНН
В больнице умерла 20-летняя фельдшер, прибывшая на место удара. Также погиб 7-летний мальчик, число пострадавших выросло до 21.
В Кривом Роге погибла фельдшер скорой помощи, прибывшая на место вражеского удара, а также в реанимации умер раненый 7-летний мальчик. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Девушка 20 лет, фельдшер скорой помощи, умерла в больнице. Проклятая русня... Нет слов. Только слезы…
Впоследствии стало известно, что в реанимации умер 7-летний мальчик.
Врачи сделали все возможное, но были очень сильные травмы головы
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Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, количество пострадавших в результате российской атаки увеличилось до 21. Среди раненых — двое спасателей. Медики оказывают всем необходимую помощь.
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