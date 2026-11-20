Балістичний удар по Кривому Рогу: у лікарні померла 20-річна фельдшерка та 7-річний хлопчик
Київ • УНН
У лікарні померла 20-річна фельдшерка, яка прибула на місце удару. Також загинув 7-річний хлопчик, кількість постраждалих зросла до 21.
У Кривому Розі загинула фельдшер швидкої, яка прибула на місце ворожого удару, а також у реанімації помер поранений 7-річний хлопчик. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Дівчина 20 років, фельдшер швидкої допомоги, померла у лікарні. Клята русня... Нема слів. Тільки сльози…
Згодом стало відомо, що у реанімації помер хлопчик 7 років.
Лікарі зробили все можливе, але були дуже сильні травми голови
Додамо
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, кількість постраждалих через російську атаку збільшилась до 21. Серед поранених – двоє надзвичайників. Медики надають усім необхідну допомогу.
Ворог атакував парковку популярного ресторану: у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до 20, серед них є діти20.11.26, 21:38 • 20879 переглядiв