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День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги

Киев • УНН

 • 1938 просмотра

4 ноября в Украине чествуют железнодорожников, которые обеспечивают перевозки и эвакуацию во время войны. «Укрзалізниця» развивает европути и проводит реформы.

День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги

4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника — профессиональный праздник людей, которые обеспечивают пассажирские и грузовые перевозки. В этот день поздравляют машинистов, проводников, диспетчеров, путейцев, электромехаников, ремонтников, работников вокзалов и других специалистов, без которых поезда не вышли бы на маршруты.

Почему День железнодорожника в условиях войны приобрёл особый смысл, с какими трудностями за последние годы столкнулся национальный перевозчик и какие перспективы есть у УЗ, объясняет УНН.

Почему День железнодорожника отмечают 4 ноября

Профессиональный праздник учредили в независимой Украине 15 июля 1993 года указом президента Леонида Кравчука. Сначала его отмечали в первое воскресенье августа. Однако в декабре 2002 года президент Леонид Кучма изменил дату на 4 ноября. С тех пор она неизменна и не зависит от дня недели.

Выбор связан с событием XIX века. Ведь именно 4 ноября 1861 года во Львов прибыл поезд из Вены, который следовал через Краков и Перемышль. Его называли "Ярослав". Тогда Львов находился в составе Австрийской империи, а железнодорожные линии строили прежде всего для связи крупных городов, торговли и перевозки товаров. Но, несмотря на это, рейс стал символом начала регулярного железнодорожного сообщения на территории современной Украины. Впоследствии сеть охватила другие регионы, способствуя развитию промышленности, торговли и пассажирских перевозок.

Украинская железная дорога сегодня: пассажиры, грузы и рабочие места

"Укрзализныця" относится к крупнейшим работодателям страны. Согласно статистическим данным, обнародованным Министерством развития общин и территорий, по состоянию на 2025 год в компании работали 169,9 тысячи человек. Годом ранее показатель составлял 178,6 тысячи, поэтому кадровый вопрос для отрасли остаётся актуальным.

Согласно тем же данным, в 2025 году УЗ отправила 61,7 миллиона пассажиров против 65,7 миллиона годом ранее. В то же время в дальнем сообщении, по отдельным подсчётам министерства, перевезли 28 миллионов человек, что на 200 тысяч больше, чем в 2024-м.

Летом 2026 года Укрзализныця перевезла более 8,14 миллиона пассажиров, тогда как летом 2025-го — 8,07 миллиона. Среди пассажиров этим летом были более 628 тысяч детей, 90 тысяч военнослужащих и 22 тысячи людей с инвалидностью.

Не менее важна грузовая составляющая. В 2025 году по железной дороге перевезли 161,3 миллиона тонн грузов против 174,9 миллиона тонн в 2024 году. Падение свидетельствует о сложной ситуации в экономике. По железной дороге транспортируют зерно, руду, металлопродукцию, топливо, строительные материалы и другие товары, от которых зависят предприятия, экспорт и поставки внутри страны.

Железнодорожники во время войны: эвакуация и постоянная опасность

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года железная дорога стала одним из главных путей спасения для людей, выезжавших из опасных регионов. Эвакуационными рейсами воспользовались миллионы украинцев. Поезда также обеспечивали перевозку гуманитарной помощи, необходимых для экономики грузов и сообщение с иностранными государствами в условиях закрытого гражданского воздушного пространства.

Однако железнодорожники работают под угрозой ударов по станциям, депо, путям, энергетическому оборудованию и самому подвижному составу. В 2026 году обстрелы продолжились. В частности, 27 января российский беспилотник попал в пассажирский поезд в Харьковской области. Работники организовали эвакуацию людей, и, по сообщению Минразвития, благодаря действиям персонала удалось избежать жертв.

Из-за угроз поезда останавливают, пассажиров эвакуируют, маршруты корректируют. После ударов ремонтные бригады восстанавливают пути и оборудование. Безопасность людей важнее соблюдения графика.

Риски касаются и самих работников. В марте 2026 года во время эвакуации на Одесской железной дороге погибла проводница Илона Вовк: её сбил встречный поезд, который также следовал к эвакуационной остановке. Трагедия показала, насколько важны чёткая координация действий и процедуры безопасности даже тогда, когда персонал пытается защитить пассажиров.

Как изменилась железная дорога за последние годы

Несмотря на войну, перевозчик расширяет международные маршруты. В 2025 году количество доступных мест в поездах в страны ЕС увеличили на 20% по сравнению с предыдущим годом — до восьми тысяч в сутки. Среди новых направлений министерство называло маршруты Киев — Бухарест, Харьков — Перемышль, Кременчуг — Перемышль и Кривой Рог — Перемышль.

Эволюционируют и привычные услуги для пассажиров. Приобрести билеты и получить информацию о поездке можно онлайн; постепенно обновляют вагоны, модернизируют вокзалы, развивают безбарьерные решения. Особое значение они имеют для ветеранов, людей с инвалидностью, пассажиров с детьми и тех, кто нуждается в помощи при посадке.

К сожалению, модернизация происходит на фоне нехватки средств, изношенного подвижного состава и кадровых потребностей. В августе 2026 года профильное министерство сообщило о запланированном с сентября повышении зарплат на 10–15% для значительной части работников, прежде всего представителей дефицитных профессий. Вопрос оплаты и безопасности труда остается таким же важным, как закупка новой техники.

Как отмечают День железнодорожника в Украине

Традиционно 4 ноября работников железнодорожного транспорта поздравляют коллеги, руководство предприятий и представители власти. В мирное время к празднику приурочивали торжественные встречи, вручение наград, профессиональные мероприятия и чествование ветеранов отрасли.

Во время войны основное содержание праздника изменилось. Наряду с поздравлениями особое внимание уделяют работникам, которые осуществляют эвакуационные рейсы, восстанавливают сообщение после атак, спасают пассажиров и сами встали на защиту Украины. В этот день также чтят память погибших коллег. Для многих работников праздник остается рабочим днем.

Будущее железной дороги: восстановление и интеграция с ЕС

Одно из важных направлений развития отечественного железнодорожного сообщения — строительство путей европейского стандарта шириной 1435 миллиметров. Большинство магистралей Украины имеют ширину 1520 миллиметров, из-за чего международные перевозки на многих направлениях требуют технических операций на границе. Евроколея должна сократить такие задержки и облегчить сообщение с европейскими городами.

В 2025 году открыли 22-километровую евроколею между Чопом и Ужгородом. Она позволила запустить прямые поезда из Ужгорода в ряд городов ЕС. В сентябре 2026 года «Укрзалізниця» завершила электрификацию этого участка. Следующие шаги — работы в направлении венгерской границы и подготовка европейской колеи на участке Мостиска II — Скнилов, которая должна соединить Львов с железнодорожной сетью ЕС.

Параллельно правительство готовит изменения правил работы отрасли. В сентябре 2026 года Кабмин одобрил дорожную карту железнодорожной реформы, предусматривающую постепенное открытие рынка для конкуренции, понятные правила доступа к путям и новую модель финансирования общественно важных пассажирских маршрутов. Ее реализация зависит от инвестиций и условий безопасности.

В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие17.09.26, 20:01 • 61689 просмотров

Александра Василенко

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