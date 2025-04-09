Младенца из перинатального центра на Полтавщине похитил мужчина-транссексуал, его задержали - полиция

Трансгендерный мужчина похитил 4-дневного ребенка из перинатального центра в Полтавской области, мотивируя это желанием иметь ребенка, которого он никогда не сможет родить, и теперь ему грозит от 5 до 10 лет заключения.