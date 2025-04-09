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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29374 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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В результате атаки вражеских БпЛА на Кременчугскую громаду повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура. Без электроснабжения остались 87 потребителей, пострадавших нет.

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В Полтавской области прозвучал взрыв

В Кременчуге произошел взрыв после предупреждения о пролете вражеской ракеты с северо-востока. Воздушные силы также сообщили об ракетной угрозе для Кривого Рога

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Атака рф на Полтавщину привела к повреждениям энергетической инфраструктуры

Вражеская атака на Полтавскую область вызвала повреждение энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. По предварительным данным, гражданские объекты не пострадали, специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

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На Полтавщине умерла женщина, травмированная во время атаки рф 17 ноября

В больнице Полтавской области скончалась женщина, раненная во время массированной атаки рф 17 ноября. Медики боролись за жизнь пострадавшей до последнего, сообщил глава ОВА Виталий Пронин.

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В Кременчуге раздаются взрывы - СМИ

Местные жители Кременчуга сообщают о взрывах в городе. Воздушные силы ранее зафиксировали группы вражеских "Шахедов" на юге Полтавщины в районе Кременчуга.

Война • 30 октября, 18:13 • 26129 просмотра

Причастен к удару по ТЦ в Кременчуге: ГУР заявило о ликвидации в рф начальника штаба вражеской авиационной эскадрильи

В брянской области найдено тело дмитрия голенкова, начальника штаба российской авиационной эскадрильи. Он был причастен к ракетным ударам по ТЦ в Кременчуге и жилому дому в Днепре.

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На Полтавщине обнаружили африканскую чуму свиней, введен карантин в трех селах

В селе Миловидовка Кременчугского района погибло 10 свиней из-за африканской чумы. Введен карантин в трех селах и установлена зона наблюдения в других населенных пунктах района.

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На Полтавщине не зафиксировано попаданий по гражданской инфраструктуре - ОВА

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что на Полтавщине не было зафиксировано попаданий по гражданской инфраструктуре. Ранее в Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы, а Воздушные Силы заявили о скоростной цели в этом направлении.

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Взрывы прогремели в Кременчуге и Полтаве

В Кременчуге и Полтаве зафиксированы взрывы, о чем сообщил председатель Полтавской ОГА. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Полтавщины.

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В блокпост на Ривненщине врезалась автоцистерна с газом: тяжелые травмы получили полицейский и военный

На трассе Киев-Ковель-Ягодин автоцистерна врезалась в блокпост. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский, два человека получили тяжелые травмы. Водитель задержан, цистерна с газом не разгерметизировалась.

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Воздушные силы предупредили о скоростной вражеской цели на Кременчуг

ВС ВСУ предупредили о скоростной цели на Кременчуг. Зафиксирован взлет 2-х МиГ-31К с аэродрома в РФ и запуск «Кинжалов», также предупреждены о 4 ракетах на Староконстантинов.

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В Кременчуге на электроподстанции обнаружили тело мужчины

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Ночью враг БПЛА атаковал Полтавскую область. В Кременчугском районе повреждены гражданский дом и двор. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Похищение младенца на Полтавщине: поиски продолжаются

Из перинатального центра в Кременчуге Полтавской области была похищена 4-дневная девочка, ее поиски продолжаются, полиция рассматривает различные версии инцидента.

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Похищение новорожденной девочки из роддома в Кременчуге: начато расследование по двум статьям

Из перинатального центра в Кременчуге Полтавской области была похищена 4-дневная девочка, в связи с чем правоохранительные органы возбудили уголовное дело и начали поиски.

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В Полтавской области полиция разыскивает пропавшего 4-дневного младенца: что известно

4-дневная девочка исчезла из послеродовой палаты перинатального центра в Кременчуге.

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На Полтавщине в Кременчугской общине прогремел взрыв

В Кременчугской общине на Полтавщине произошел взрыв.

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Готовили убийство полицейского и местного депутата: в Полтавской области будут судить банду во главе с криминальным авторитетом

В Полтавской области полиция обезвредила вооруженную банду, возглавляемую криминальным авторитетом, которая готовилась убить сотрудника полиции и местного депутата.

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На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

Двое подростков были сбиты автомобилем и госпитализированы в результате аварии на парковке в Кременчуге, Полтавская область.

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Будет работать на базе ЦПАУ: на Полтавщине открыли новый Центр рекрутинга украинской армии

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"Эвакуация с Полтавщины": в ГСЧС предупредили украинцев об очередном российском фейке

Украинцы в Полтавской области получили фейковые сообщения о якобы эвакуации, которые Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла как враждебную дезинформацию, направленную на дестабилизацию ситуации.

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К 15 годам за решеткой приговорили мужчину, который распространял российскую пропаганду по заказу спецслужб рф

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за распространение российской пропаганды по заказу российских спецслужб, в частности оправдание российских военных преступлений и дискредитацию Сил обороны Украины.

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В Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы

В Кременчуге Полтавской области во время авианалета прогремели взрывы, о чем сообщают местные источники и подтверждают жители.

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