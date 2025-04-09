В Кременчуге мужчина выстрелил из травматического пистолета в военного РТЦК, ранив его в ногу. Полиция задержала нападавшего и выясняет обстоятельства инцидента.
В результате атаки вражеских БпЛА на Кременчугскую громаду повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура. Без электроснабжения остались 87 потребителей, пострадавших нет.
В Кременчуге произошел взрыв после предупреждения о пролете вражеской ракеты с северо-востока. Воздушные силы также сообщили об ракетной угрозе для Кривого Рога
Вражеская атака на Полтавскую область вызвала повреждение энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. По предварительным данным, гражданские объекты не пострадали, специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
В больнице Полтавской области скончалась женщина, раненная во время массированной атаки рф 17 ноября. Медики боролись за жизнь пострадавшей до последнего, сообщил глава ОВА Виталий Пронин.
Местные жители Кременчуга сообщают о взрывах в городе. Воздушные силы ранее зафиксировали группы вражеских "Шахедов" на юге Полтавщины в районе Кременчуга.
В брянской области найдено тело дмитрия голенкова, начальника штаба российской авиационной эскадрильи. Он был причастен к ракетным ударам по ТЦ в Кременчуге и жилому дому в Днепре.
В селе Миловидовка Кременчугского района погибло 10 свиней из-за африканской чумы. Введен карантин в трех селах и установлена зона наблюдения в других населенных пунктах района.
Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что на Полтавщине не было зафиксировано попаданий по гражданской инфраструктуре. Ранее в Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы, а Воздушные Силы заявили о скоростной цели в этом направлении.
В Кременчуге и Полтаве зафиксированы взрывы, о чем сообщил председатель Полтавской ОГА. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Полтавщины.
Волонтерский штаб обороны Кременчуга разработал экстракторы для удаления обломков, которые используют хирурги. За 2,5 года волонтеры передали медикам Украины более 2000 таких приборов.
На трассе Киев-Ковель-Ягодин автоцистерна врезалась в блокпост. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский, два человека получили тяжелые травмы. Водитель задержан, цистерна с газом не разгерметизировалась.
ВС ВСУ предупредили о скоростной цели на Кременчуг. Зафиксирован взлет 2-х МиГ-31К с аэродрома в РФ и запуск «Кинжалов», также предупреждены о 4 ракетах на Староконстантинов.
Правительство назначило Тимофеева заместителем министра молодежи и спорта. Уволены три заместителя министров, согласовано назначение двух глав РГА и заместителя председателя ОГА.
На электроподстанции в Кременчуге найден мертвым местный житель. Полиция начала расследование, предварительно считая, что мужчину поразило током.
Ночью враг БПЛА атаковал Полтавскую область. В Кременчугском районе повреждены гражданский дом и двор. По предварительным данным, пострадавших нет.
Трансгендерный мужчина похитил 4-дневного ребенка из перинатального центра в Полтавской области, мотивируя это желанием иметь ребенка, которого он никогда не сможет родить, и теперь ему грозит от 5 до 10 лет заключения.
Из перинатального центра в Кременчуге Полтавской области была похищена 4-дневная девочка, ее поиски продолжаются, полиция рассматривает различные версии инцидента.
Из перинатального центра в Кременчуге Полтавской области была похищена 4-дневная девочка, в связи с чем правоохранительные органы возбудили уголовное дело и начали поиски.
4-дневная девочка исчезла из послеродовой палаты перинатального центра в Кременчуге.
В Кременчугской общине на Полтавщине произошел взрыв.
В Полтавской области полиция обезвредила вооруженную банду, возглавляемую криминальным авторитетом, которая готовилась убить сотрудника полиции и местного депутата.
Двое подростков были сбиты автомобилем и госпитализированы в результате аварии на парковке в Кременчуге, Полтавская область.
В Миргороде Полтавской области открылся новый рекрутинговый центр для украинской армии, призванный помочь гражданам найти работу в Вооруженных силах и набрать мотивированных военнослужащих.
В Полтавской области из-за порывов ветра временно обесточены 6 620 потребителей, аварийные отключения действуют в пяти громадах.
Украинцы в Полтавской области получили фейковые сообщения о якобы эвакуации, которые Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла как враждебную дезинформацию, направленную на дестабилизацию ситуации.
В Кременчуге прогремел взрыв. Ранее Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеском беспилотнике, который направлялся в город.
Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за распространение российской пропаганды по заказу российских спецслужб, в частности оправдание российских военных преступлений и дискредитацию Сил обороны Украины.
российские беспилотники были замечены в разных направлениях по Украине.
В Кременчуге Полтавской области во время авианалета прогремели взрывы, о чем сообщают местные источники и подтверждают жители.