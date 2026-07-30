Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Виннитчину баллистикой, есть попадания и пожары

В ночь на 30 июля российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и Винницкой области, а также атаковали Украину ударными беспилотниками. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы, пишет УНН.

Детали

По данным Воздушных сил, около 01:07 была объявлена угроза применения баллистического вооружения по Киеву, после чего в столице прогремели взрывы. В Киевской городской военной администрации призвали жителей немедленно пройти в укрытия.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе в результате падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки. Еще одно возгорание зафиксировали на Оболони.

Под ударом также оказались Днепропетровщина и Винничина

В 01:10 Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Днепра, а впоследствии - о ракете, направлявшейся на Кривой Рог, и еще одной скоростной цели из Харьковской области в направлении Днепра.

По данным местных СМИ, вблизи Кривого Рога произошло попадание в жилой сектор. Сообщается, что под завалами могут находиться люди.

Кроме того, Воздушные силы фиксировали движение групп ударных беспилотников через Полтавскую, Черкасскую и Кировоградскую области, а также сообщали о новой группе дронов в направлении Кременчуга.

Около 01:56 военные предупредили о ракетах, двигавшихся в направлении Винницкой области. После объявления тревоги в Виннице прогремели взрывы.

В Харькове, по сообщению городского головы Игоря Терехова, реактивный беспилотник типа "шахед" попал в промышленную зону Новобаварского района.