Почему Лукашенко предложил отдать всю Россию Монголии и при чем здесь территориальные претензии Путина
Киев • УНН
Лукашенко заявил, что по логике Путина российские земли можно отдать Монголии. В то же время он оправдал заявления Кремля об Украине.
Александр Лукашенко заявил, что, если руководствоваться логикой Владимира Путина относительно возвращения так называемых "исконно русских земель", то всю территорию России можно было бы отдать Монголии. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Point, пишет УНН.
Детали
Размышляя об исторической принадлежности территорий, белорусский диктатор напомнил, что государственность восточнославянских народов берет начало из Киевской Руси, а русские земли в свое время находились под властью монголо-татар.
И сегодня говорить о том, что вот эти земли русские испокон веков были... Когда-то они были русскими. Так и русские земли, если глубже посмотреть, когда-то были монголо-татарскими. Помните? Так тогда надо всю Россию отдать кому, Монголии
В то же время Лукашенко попытался оправдать Путина
Несмотря на очевидное противоречие в территориальных аргументах Кремля, Лукашенко заверил, что Путин якобы не отрицает существование украинского народа и украинского государства, а его высказывания просто "неправильно интерпретируют".
Он также заявил, что разделяет позицию главы Кремля относительно общего будущего народов региона.
В то же время такие утверждения противоречат предыдущим заявлениям самого Путина. В частности, летом 2025 года российский диктатор назвал украинцев и русских одним народом, заявив, что "в этом смысле вся Украина – наша".
Кроме того, Путин неоднократно оправдывал захват украинских территорий историческими претензиями, называя оккупированные регионы "исконно русскими землями".
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