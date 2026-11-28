Александр Лукашенко заявил, что, если руководствоваться логикой Владимира Путина относительно возвращения так называемых "исконно русских земель", то всю территорию России можно было бы отдать Монголии. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Point, пишет УНН.

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Размышляя об исторической принадлежности территорий, белорусский диктатор напомнил, что государственность восточнославянских народов берет начало из Киевской Руси, а русские земли в свое время находились под властью монголо-татар.

И сегодня говорить о том, что вот эти земли русские испокон веков были... Когда-то они были русскими. Так и русские земли, если глубже посмотреть, когда-то были монголо-татарскими. Помните? Так тогда надо всю Россию отдать кому, Монголии – заявил Лукашенко.

В то же время Лукашенко попытался оправдать Путина

Несмотря на очевидное противоречие в территориальных аргументах Кремля, Лукашенко заверил, что Путин якобы не отрицает существование украинского народа и украинского государства, а его высказывания просто "неправильно интерпретируют".

Он также заявил, что разделяет позицию главы Кремля относительно общего будущего народов региона.

В то же время такие утверждения противоречат предыдущим заявлениям самого Путина. В частности, летом 2025 года российский диктатор назвал украинцев и русских одним народом, заявив, что "в этом смысле вся Украина – наша".

Кроме того, Путин неоднократно оправдывал захват украинских территорий историческими претензиями, называя оккупированные регионы "исконно русскими землями".

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