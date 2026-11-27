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Конвой российских судов, перевозивший военную технику в Ливию, развернулся в Средиземном море после того, как 22 ноября украинские морские дроны потопили российский корвет в порту Бенгази. Об этом в пятницу агентству Reuters сообщили трое собеседников в военных и силовых структурах, передает УНН.

Детали

СМИ отмечает, что изменение курса конвоя, о котором ранее не сообщалось, демонстрирует, как Россия пытается защитить свои военно-морские активы после атаки украинских морских дронов, в результате которой в Ливии — примерно в 2000 км от зоны боевых действий в Украине — был потоплен российский военный корабль.

По словам европейского военного чиновника, отслеживавшего передвижение конвоя, он развернулся в районе Сицилийского пролива именно в день атаки в Бенгази. Конвой сопровождал российский фрегат "Головко".

Этот пролив является промежуточным пунктом на пути к побережью Северной Африки.

Представитель украинской военной разведки и чиновник по вопросам безопасности на Ближнем Востоке — оба осведомленные о ситуации вокруг конвоя — подтвердили, что флотилия изменила курс и больше не направляется в Ливию.

Министерство обороны России не предоставило оперативного ответа на запрос о комментарии.

Хотя Россия и Украина неоднократно наносили удары по военным и коммерческим судам друг друга в Черном море, в других регионах такие атаки происходили реже.

Согласно данным платформы MarineTraffic, отслеживающей движение судов, три корабля, составлявшие второй конвой — грузовые суда или суда типа "ро-ро" (для перевозки техники) под российским флагом ("Maia 1", "Lady R" и "Lady D"), — в последний раз передавали свои координаты 12 ноября в районе Бискайского залива.

Операторы этих судов — российские компании АО "Совфрахт" и "МГ-Флот" — находятся под санкциями Европейского союза и Соединенных Штатов.

По словам европейского чиновника, конвой, вышедший из Калининграда 5 ноября, в последний раз фиксировали 25 ноября вблизи Алжира; пока неясно, куда он направится дальше. Источник на Ближнем Востоке сообщил, что суда приостановили свое движение в Средиземном море.

Добавим

Правительство, базирующееся на востоке Ливии, сообщило, что корвет "Меркурий", подвергшийся атаке 22 ноября, находился на военно-морской базе в Бенгази — объекте, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, также стал целью удара.

Украина провела операцию в Ливии без координации с Европой — Зеленский после разговора с Мелони

По словам европейского военного источника, "Меркурий" сопровождал грузовое судно, перевозившее военную технику в Ливию (погрузка началась 13 октября). То же касается и других судов конвоя, которые впоследствии изменили курс.

Источники в Европе и на Ближнем Востоке сообщили, что военная техника, вероятно, предназначалась для Западной Африки — для нужд российского "Африканского корпуса". В то же время, по словам европейского источника, часть груза могла предназначаться для "Ливийской национальной армии" (ЛНА).

"Африканский корпус", созданный Министерством обороны РФ, фактически перенял деятельность наемников из ЧВК "Вагнер" на африканском континенте. В частности, он поддерживает операции военного правительства Мали против вооруженных исламистских группировок.

Как отметил западный источник в сфере морской безопасности, некоторые суда из этого конвоя ранее были задействованы в так называемом "Сирийском экспрессе" — схеме использования вспомогательных коммерческих судов для поставок военной техники режиму Башара Асада во время гражданской войны в Сирии.

Напомним

Власти восточной части Ливии официально подтвердили, что в ночь на 22 ноября в порту Бенгази произошел взрыв на борту российского корабля.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября подтвердил операцию, в ходе которой был потоплен российский корвет "Меркурий" и не только, указав, что все "произошло у берегов Ливии" и что были задействованы "семь морских дронов украинского производства".