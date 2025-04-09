В ЧВК "вагнер" подтвердили гибель своих наемников в Мали

В ЧВК "вагнер" подтвердили гибель своих наемников в Мали во время боев с туарезскими повстанцами возле Тин-Зауатина. По разным данным, потери могли составлять от 20 до 82 человек.