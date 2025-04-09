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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28574 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В западной части Нигера произошли два нападения на мирное население, в результате которых погибли 39 человек. Атаки произошли в приграничном регионе, где активно действуют джихадистские группировки.

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Смертельное нападение на гражданских в Нигере: что известно о трагедии

В результате вооруженного нападения на колонну гражданских лиц в Нигере погиб 21 человек. Инцидент произошел в приграничном регионе, где активно действуют террористические группировки.

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Чад разрывает военное соглашение с Францией: что это значит для региона?

Правительство чада объявило о прекращении оборонного соглашения с Францией, которое приведет к выводу 1000 французских военных. Это решение может усилить влияние России в регионе из-за деятельности "Вагнера" и пропаганды.

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Власти Чада освободили группу россиян и белоруса, включая пропагандиста Максима Шугалея, связанного с ЧВК "Вагнер". Их задержали в сентябре 2024 года во время президентских выборов в стране.

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Le Monde раскрыло деятельность российских спецслужб по обучению 60 малийских журналистов для продвижения интересов Москвы в Африке. Обучение проводит агентство «African Initiative», созданное для распространения пророссийской пропаганды.

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В Мали правящая хунта назначила генерала новым премьер-министром

Генерал-майор Абдулайе Майга стал новым премьер-министром Мали после отставки предшественника, который критиковал хунту. Бывший премьер осуждал неспособность военных провести демократические выборы в обещанный срок.

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Мали и китайская компания построят завод по производству взрывчатых веществ

Мали и китайская компания Beijing Auxin Chemical Technology Ltd подписали соглашение о строительстве завода взрывчатых веществ. Мали получит 51% акций предприятия, которое планируют построить за 12 месяцев.

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Британия ввела крупнейший пакет санкций против России за последний год

Великобритания ввела крупнейший за год пакет санкций против военно-промышленного комплекса РФ. Ограничения коснутся 28 поставщиков военного оборудования и 3 группы наемников.

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МИД Украины отвергает обвинения в поставках БПЛА повстанцам в Мали

Украина отрицает причастность к поставкам беспилотников повстанцам в Мали и сотрудничеству с террористами. МИД подчеркивает внедрение системы контроля над вооружением, поставляемым западными партнерами.

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7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

По мнению ученых, первые попытки людей заниматься врачебным делом зафиксированы около 30 тысяч лет назад. В XVIII - XIX веках медицина начала приобретать современные черты, ведь было сделано много научных открытий и изобретений.

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Группа Вагнера заявила о гибели пленных наемников в Мали, повстанцы опровергают - СМИ

Группа Вагнера сообщила о смерти российских наемников, взятых в плен в Мали. Повстанцы-туареги опровергают эти заявления, утверждая, что все пленные живы. Причина противоречивых сообщений неясна.

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Наводнения в Нигере отложили начало нового учебного года

Военное правительство Нигера перенесло начало учебного года на 28 октября из-за сильных дождей и наводнений. Более 300 человек погибли, а 800 000 пострадали от сильнейших за 30 лет наводнений в регионе.

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Джихадисты убили десятки людей в Мали: атаки на военные объекты

В Мали от 77 до 100 человек погибли, 255 ранены в результате серии нападений джихадистов. Атаки были направлены на военный учебный центр и аэропорт столицы, ответственность взяла группировка, связанная с «Аль-Каидой».

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Мирные переговоры по войне в Судане открыты, однако с участием только одной стороны - СМИ

В Швейцарии стартовали переговоры по прекращению огня в Судане, но без представителей армии.

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Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

США подчеркнули дестабилизирующую роль России в Африке после разрыва дипотношений Нигера с Украиной. Госдеп США заявил, что присутствие рф и "Вагнера" в регионе сеет хаос и нестабильность.

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Жест "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с рф - МИД относительно решения Нигера разорвали дипотношения с Украиной

МИД Украины назвал решение Нигера разорвать дипотношения жестом солидарности с рф. Украина отвергает обвинения в поддержке терроризма и нарушении международного права.

политика • 8 августа, 08:38 • 36252 просмотра

Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

Военное правительство Нигера разорвало дипотношения с Украиной, обвинив ее в поддержке 'террористических группировок'. Это произошло после подобного шага Мали и прибытия российских военных инструкторов в Нигер.

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Решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным и поспешным - МИД

МИД Украины назвал решение Мали разорвать дипломатические отношения недальновидным и поспешным. Украина отвергает обвинения в поддержке терроризма и оставляет за собой право на соответствующие меры.

политика • 5 августа, 15:15 • 23947 просмотра

Мали разрывает дипотношения с Украиной из-за комментариев ГУР

Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной из-за комментариев ГУР о боях на севере страны.

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Повстанцы-туареги утверждают, что убили десятки российских боевиков в Мали

Повстанцы-туареги утверждают, что убили 84 наемников из российской группы 'Вагнер'. Telegram-канал, связанный с 'Вагнером' подтвердил потери в этом регионе.

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Юсов об уничтожении вагнеровцев в Африке: профессиональные люди готовят уже следующие мероприятия

Представитель ГУР заявил о подготовке новых мер по уменьшению возможностей рф в Африке и других регионах. Это комментарий относительно недавнего уничтожения «вагнеровцев» в Мали туарезскими повстанцами.

Война • 1 августа, 15:02 • 25973 просмотра

Юсов об уничтожении "вагнеровцев" в Мали: есть военные последствия для рф

Представитель ГУР МО Украины прокомментировал атаку на российских наемников в Мали. По его словам, это заставляет рф тратить дополнительные ресурсы и отвлекать силы, а также имеет имиджевые потери для агрессора.

Война • 1 августа, 14:56 • 27860 просмотра

В ГУР прокомментировали уничтожение «вагнеровцев» в Мали: «продолжение будет»

Представитель ГУР заявил, что туарезские повстанцы получили необходимую информацию для успешной операции против российских наемников в Мали. Юсов намекнул на продолжение действий против российских военных в разных уголках мира.

Война • 29 июля, 11:23 • 64517 просмотра

В ЧВК "вагнер" подтвердили гибель своих наемников в Мали

В ЧВК "вагнер" подтвердили гибель своих наемников в Мали во время боев с туарезскими повстанцами возле Тин-Зауатина. По разным данным, потери могли составлять от 20 до 82 человек.

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Малийские повстанцы хотят передать задержанных "вагеровцев" Украине

Повстанцы в Мали захватили наемников ЧВК "вагнер" и предлагают передать их Украине в знак солидарности.

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Повстанцы из Мали заявили, что убили и ранили десятки "вагнеровцев" - Reuters

На севере Мали повстанцы сообщили об убийстве и ранении десятков солдат и наемников из ЧВК "вагнер". Армия Мали подтвердила потерю двух военных, а российские блогеры сообщили о гибели по меньшей мере 20 'вагнеровцев'.

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Сегодня День украинских миротворцев: создание первого батальона, самые удачные миссии, потери

Украина, как независимое государство, впервые присоединилась к миротворческим контингентам ООН в 1992 году на территории Югославии, где шла кровавая гражданская война.

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Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали договор о "конфедерации" - СМИ

Военные лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера подписали пакт о создании новой "Конфедерации государств Сахеля" на своем первом саммите в Ниамее.

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