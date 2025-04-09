Кот-д'Ивуар объявил о выводе 600 французских военных со своей территории. Сенегал также подтвердил закрытие французских военных баз до конца 2025 года, что ослабляет военное влияние Франции в регионе.
Боевики-джихадисты совершили серию нападений на шесть сел в центральном регионе Мали, убив более 20 мирных жителей. Нападавшие ограбили и сожгли деревни в районе Бандиагара, заезжая на мотоциклах.
В западной части Нигера произошли два нападения на мирное население, в результате которых погибли 39 человек. Атаки произошли в приграничном регионе, где активно действуют джихадистские группировки.
В результате вооруженного нападения на колонну гражданских лиц в Нигере погиб 21 человек. Инцидент произошел в приграничном регионе, где активно действуют террористические группировки.
Правительство чада объявило о прекращении оборонного соглашения с Францией, которое приведет к выводу 1000 французских военных. Это решение может усилить влияние России в регионе из-за деятельности "Вагнера" и пропаганды.
Власти Чада освободили группу россиян и белоруса, включая пропагандиста Максима Шугалея, связанного с ЧВК "Вагнер". Их задержали в сентябре 2024 года во время президентских выборов в стране.
Le Monde раскрыло деятельность российских спецслужб по обучению 60 малийских журналистов для продвижения интересов Москвы в Африке. Обучение проводит агентство «African Initiative», созданное для распространения пророссийской пропаганды.
Генерал-майор Абдулайе Майга стал новым премьер-министром Мали после отставки предшественника, который критиковал хунту. Бывший премьер осуждал неспособность военных провести демократические выборы в обещанный срок.
Мали и китайская компания Beijing Auxin Chemical Technology Ltd подписали соглашение о строительстве завода взрывчатых веществ. Мали получит 51% акций предприятия, которое планируют построить за 12 месяцев.
Великобритания ввела крупнейший за год пакет санкций против военно-промышленного комплекса РФ. Ограничения коснутся 28 поставщиков военного оборудования и 3 группы наемников.
Украина отрицает причастность к поставкам беспилотников повстанцам в Мали и сотрудничеству с террористами. МИД подчеркивает внедрение системы контроля над вооружением, поставляемым западными партнерами.
По мнению ученых, первые попытки людей заниматься врачебным делом зафиксированы около 30 тысяч лет назад. В XVIII - XIX веках медицина начала приобретать современные черты, ведь было сделано много научных открытий и изобретений.
Группа Вагнера сообщила о смерти российских наемников, взятых в плен в Мали. Повстанцы-туареги опровергают эти заявления, утверждая, что все пленные живы. Причина противоречивых сообщений неясна.
Военное правительство Нигера перенесло начало учебного года на 28 октября из-за сильных дождей и наводнений. Более 300 человек погибли, а 800 000 пострадали от сильнейших за 30 лет наводнений в регионе.
В Мали от 77 до 100 человек погибли, 255 ранены в результате серии нападений джихадистов. Атаки были направлены на военный учебный центр и аэропорт столицы, ответственность взяла группировка, связанная с «Аль-Каидой».
В Швейцарии стартовали переговоры по прекращению огня в Судане, но без представителей армии.
США подчеркнули дестабилизирующую роль России в Африке после разрыва дипотношений Нигера с Украиной. Госдеп США заявил, что присутствие рф и "Вагнера" в регионе сеет хаос и нестабильность.
МИД Украины назвал решение Нигера разорвать дипотношения жестом солидарности с рф. Украина отвергает обвинения в поддержке терроризма и нарушении международного права.
Военное правительство Нигера разорвало дипотношения с Украиной, обвинив ее в поддержке 'террористических группировок'. Это произошло после подобного шага Мали и прибытия российских военных инструкторов в Нигер.
МИД Украины назвал решение Мали разорвать дипломатические отношения недальновидным и поспешным. Украина отвергает обвинения в поддержке терроризма и оставляет за собой право на соответствующие меры.
Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной из-за комментариев ГУР о боях на севере страны.
Повстанцы-туареги утверждают, что убили 84 наемников из российской группы 'Вагнер'. Telegram-канал, связанный с 'Вагнером' подтвердил потери в этом регионе.
Представитель ГУР заявил о подготовке новых мер по уменьшению возможностей рф в Африке и других регионах. Это комментарий относительно недавнего уничтожения «вагнеровцев» в Мали туарезскими повстанцами.
Представитель ГУР МО Украины прокомментировал атаку на российских наемников в Мали. По его словам, это заставляет рф тратить дополнительные ресурсы и отвлекать силы, а также имеет имиджевые потери для агрессора.
Представитель ГУР заявил, что туарезские повстанцы получили необходимую информацию для успешной операции против российских наемников в Мали. Юсов намекнул на продолжение действий против российских военных в разных уголках мира.
В ЧВК "вагнер" подтвердили гибель своих наемников в Мали во время боев с туарезскими повстанцами возле Тин-Зауатина. По разным данным, потери могли составлять от 20 до 82 человек.
Повстанцы в Мали захватили наемников ЧВК "вагнер" и предлагают передать их Украине в знак солидарности.
На севере Мали повстанцы сообщили об убийстве и ранении десятков солдат и наемников из ЧВК "вагнер". Армия Мали подтвердила потерю двух военных, а российские блогеры сообщили о гибели по меньшей мере 20 'вагнеровцев'.
Украина, как независимое государство, впервые присоединилась к миротворческим контингентам ООН в 1992 году на территории Югославии, где шла кровавая гражданская война.
Военные лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера подписали пакт о создании новой "Конфедерации государств Сахеля" на своем первом саммите в Ниамее.