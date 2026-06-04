В ГУР заявили, что кремль использует ЮНЕСКО для продвижения собственных интересов в Африке
Киев • УНН
рф внесла 250 тысяч долларов в программу ЮНЕСКО для влияния на медиа Африки. ГУР заявляет о планах создания пророссийской сети в пяти странах.
Государство-агрессор россия систематически использует механизмы ООН для расширения собственной пропагандистской сети в Африке. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
В январе 2026 года постоянное представительство россии при ЮНЕСКО объявило о добровольном взносе в размере 250 тысяч долларов США в Международную программу развития коммуникаций (IPDC).
IPDC является единственным многосторонним форумом в системе ООН, созданным для мобилизации международного сообщества вокруг вопросов развития медиа.
Программа поддерживает развитие медиа в развивающихся странах, странах в переходном состоянии, а также в странах, находящихся в конфликте или выходящих из него.
IPDC выступает площадкой для выработки идей по актуальным вопросам медиаполитики и способствует созданию здоровой среды для развития свободной и плюралистической прессы.
Официальная цель взноса, однако, не отражала истинных намерений кремля. Формально средства направлялись на цели, соответствующие мандату ЮНЕСКО: развитие независимой журналистики, противодействие онлайн-насилию и повышение медиаграмотности населения.
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На практике финансирование в рамках IPDC предоставляет донору рычаги влияния — в частности, возможность формировать содержание проектов, определять тематические приоритеты и идеологические акценты.
Как отмечает ГУР, государство-агрессор россия воспользовалась этим инструментом для целенаправленного влияния на африканскую медиасреду — развернув кампанию по навязыванию выгодных нарративов.
Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов публично подчеркнул "приоритетность Африки" в кремлевских программах.
В течение 2026–2027 годов реализация проектов по формированию пророссийского информационного пространства запланирована в Малави, Мали, Гане, Кении и Сенегале.
В более широком контексте стратегии поддержки лояльных режимов москва стремится превратить программу IPDC и подобные инициативы в инструмент продвижения нужных нарративов и конструирования альтернативной, пророссийской картины мира, - отметили в ГУР.
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