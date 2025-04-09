Кот-д'Ивуар объявил о выводе 600 французских военных со своей территории. Сенегал также подтвердил закрытие французских военных
баз до конца 2025 года, что ослабляет военное влияние Франции в регионе.
Президент Сенегала призвал Францию закрыть все военные базы в стране, назвав их несовместимыми с суверенитетом. Требование связано
с признанием Макроном ответственности за "резню" сенегальских солдат 1944 года.
Правительство чада объявило о прекращении оборонного соглашения с Францией, которое приведет к выводу 1000 французских военных. Это решение может усилить влияние России в регионе из-за деятельности "Вагнера" и пропаганды.
Военное правительство Нигера разорвало дипотношения с Украиной, обвинив ее в поддержке 'террористических группировок'. Это
произошло после подобного шага Мали и прибытия российских военных инструкторов в Нигер.
Число погибших во время хожу в Саудовской Аравии в этом году превысило 1000 человек, причем более половины из них -
незарегистрированные верующие, совершившие паломничество в условиях экстремальной жары.
По меньшей мере 550 паломников умерли во время изнурительного паломничества хаджа в этом году, причем большинство смертей связаны
с тепловыми болезнями, обострившимися из-за жаркой погоды и изменения климата в регионе.
В апреле 2023 года Индия и Египет стали основными направлениями экспорта российского судового мазута: Индия получила 0,6 млн тонн,
а Египет - почти 0,5 млн тонн, поскольку российский экспорт был перенаправлен после введения эмбарго ЕС.
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines во время перелета из Великобритании в Сингапур столкнулся с сильной
турбулентностью, в результате чего 30 человек получили травмы, один пассажир погиб. Пилот был вынужден совершить вынужденную
посадку в Бангкоке.
Самолет Boeing 737-300 авиакомпании Air Senegal выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сенегале, ранив по меньшей мере
10 человек, четверо из которых серьезно, во время полета в Бамако, Мали.