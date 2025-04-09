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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В апреле 2023 года Индия и Египет стали основными направлениями экспорта российского судового мазута: Индия получила 0,6 млн тонн, а Египет - почти 0,5 млн тонн, поскольку российский экспорт был перенаправлен после введения эмбарго ЕС.

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Самолет Boeing 737-300 авиакомпании Air Senegal выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сенегале, ранив по меньшей мере 10 человек, четверо из которых серьезно, во время полета в Бамако, Мали.

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