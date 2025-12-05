Нефтяной танкер «Кайрос», поврежденный дроном у берегов Турции, спасают у побережья Болгарии
Киев • УНН
Нефтяной танкер «Кайрос», атакованный украинскими беспилотниками у берегов Турции, оказался у Болгарии и нуждается в помощи. Судно без груза, с признаками значительного возгорания, не отвечало на запросы, но впоследствии запросило эвакуацию 10 человек на борту.
Нефтяной танкер теневого флота РФ «Кайрос», который на прошлой неделе был атакован украинскими беспилотниками вблизи Турции, оказался примерно в миле от побережья Болгарии и нуждается в помощи из-за неблагоприятных погодных условий, сообщило морское управление балканской страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Судно «Кайрос», пострадавшее 28 ноября, сейчас находится под постоянным наблюдением Агентства морской администрации Болгарии (MAA), а также Военно-морских и полицейских сил, из-за сильных волн и непогоды.
Третий за неделю танкер теневого флота РФ пострадал от взрыва, на этот раз у берегов Сенегала01.12.25, 16:57 • 5488 просмотров
Хотя непонятно, как танкер длиной 900 футов попал в болгарские воды, известно, что судно не имеет груза на борту. Изображения, опубликованные турецкими властями, показывают значительное возгорание на судне в момент удара, вероятно, вызванное топливом, питающим его двигатели.
MAA заявило, что судно не ответило на запросы о связи при входе в болгарские воды, но позже направило запрос на эвакуацию. На тот момент на борту находилось десять человек.
Страхование от войны в Черном море взлетело на 250% после атак на нефтяные танкеры03.12.25, 15:22 • 4199 просмотров
Два буксира также полностью готовы присоединиться к операции. Службы продолжают свои действия по оказанию помощи и обеспечению безопасности ситуации. Неблагоприятные погодные условия в этом районе значительно затрудняют маневрирование и спасательные операции
В Турции не могут отбуксировать подорванный танкер KAIROS: зафиксирован масштабный разлив нефтепродуктов30.11.25, 10:42 • 17482 просмотра