Нефтяной танкер «Кайрос», поврежденный дроном у берегов Турции, спасают у побережья Болгарии

Нефтяной танкер теневого флота РФ «Кайрос», который на прошлой неделе был атакован украинскими беспилотниками вблизи Турции, оказался примерно в миле от побережья Болгарии и нуждается в помощи из-за неблагоприятных погодных условий, сообщило морское управление балканской страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Судно «Кайрос», пострадавшее 28 ноября, сейчас находится под постоянным наблюдением Агентства морской администрации Болгарии (MAA), а также Военно-морских и полицейских сил, из-за сильных волн и непогоды.

Хотя непонятно, как танкер длиной 900 футов попал в болгарские воды, известно, что судно не имеет груза на борту. Изображения, опубликованные турецкими властями, показывают значительное возгорание на судне в момент удара, вероятно, вызванное топливом, питающим его двигатели.

MAA заявило, что судно не ответило на запросы о связи при входе в болгарские воды, но позже направило запрос на эвакуацию. На тот момент на борту находилось десять человек.

Два буксира также полностью готовы присоединиться к операции. Службы продолжают свои действия по оказанию помощи и обеспечению безопасности ситуации. Неблагоприятные погодные условия в этом районе значительно затрудняют маневрирование и спасательные операции – говорится в заявлении MAA.

