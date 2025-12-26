$42.150.05
06:47 • 698 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 2436 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 17010 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 61851 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 63259 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 78031 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 38963 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 28225 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 21214 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 68722 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Популярные новости
Атака на Запорожье: российские КАБы ранили четырех человек25 декабря, 21:22 • 5772 просмотра
Оккупанты закрепляют цифровую изоляцию Крыма: мобильный интернет будут замедлять постоянно - ЦНС25 декабря, 21:59 • 7372 просмотра
Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg25 декабря, 23:00 • 8414 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно25 декабря, 23:34 • 8020 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД01:27 • 4572 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 61851 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 68722 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 50326 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 84807 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 68767 просмотра
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 15145 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 18957 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 19995 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 22720 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 29022 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Рустем Умеров доложил о контактах с американской стороной. Договорились о встрече на высшем уровне с Президентом Трампом в ближайшее время.

"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, указав, что многое может решиться до нового года, пишет УНН.

Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне – с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года. Слава Украине!

- написал Зеленский.

Секретарь СНБО Умеров сегодня поговорит с представителями Трампа о мире - Зеленский25.12.25, 18:25 • 3826 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Новый год
Выборы в США
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Владимир Зеленский