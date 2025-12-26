"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
Киев • УНН
Рустем Умеров доложил о контактах с американской стороной. Договорились о встрече на высшем уровне с Президентом Трампом в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, указав, что многое может решиться до нового года, пишет УНН.
Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне – с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года. Слава Украине!
