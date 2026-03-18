Трамп заявил, что разговаривал с бывшим президентом о бомбардировке Ирана

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Дональд Трамп утверждает, что обсуждал войну с предшественником, но четверо экс-президентов отрицают факт разговора. Политик отказался назвать имя коллеги.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с одним из своих предшественников о войне в Иране, и что бывший президент сказал, что сожалел бы, что не принял таких мер, как Трамп. В то же время NBC News обратилось к четырем бывшим президентам, которые сообщили изданию, что не имели разговора с Трампом, передает УНН.

Подробности

Я разговаривал с одним президентом, который мне, собственно, нравится. Один бывший президент, бывший президент, сказал: "Жаль, что я этого не сделал. Жаль, что я этого не сделал". Но они этого не сделали. Я это делаю. Да?

- сказал Трамп.

Впоследствии он повторил это заявление в Овальном кабинете. По просьбе репортера уточнить, с каким президентом он разговаривал, Трамп не уточнил. Он сказал, что это был не Буш, а затем ответил: "Я не хочу говорить", когда его спросили, был ли это Клинтон.

Издание обратилось к четырем президентам США, которые заявили, что не обсуждали вопросы войны в Иране с Трампом. Помощник Джорджа Буша-младшего сообщил, что "они не связывались", тогда как помощник Билла Клинтона сказал NBC News, что тот, о ком говорил Трамп, не был Клинтоном.

Помощник Обамы заявил, что между Бараком Обамой и Трампом "недавно не было никаких разговоров", а источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Трамп имел в виду не Джо Байдена.

Союзники США сопротивляются давлению администрации Трампа по присоединению к международной коалиции для разблокирования критически важного Ормузского пролива.

