Трамп заявив, що розмовляв з колишнім президентом про бомбардування Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв з одним зі своїх попередників щодо війни в Ірані, і що колишній президент сказав, що шкодував би, що не вжив таких заходів, як Трамп. Водночас NBC News звернулося до чотирьох колишніх президентів, які повідомили виданню, що не мали розмови з Трампом, передає УНН.

Я розмовляв з одним президентом, який мені, власне, подобається. Один колишній президент, колишній президент, сказав: "Шкода, що я цього не зробив. Шкода, що я цього не зробив". Але вони цього не зробили. Я це роблю. Так? - сказав Трамп.

Згодом він повторив цю заяву в Овальному кабінеті. На прохання репортера уточнити, з яким президентом він розмовляв, Трамп не уточнив. Він сказав, що це був не Буш, а потім відповів: "Я не хочу говорити", коли його запитали, чи це був Клінтон.

Видання звернулося до чотирьох президентів США, які заявили, що не обговорювали питання війни в Ірані з Трампом. Помічник Джорджа Буша-молодшого повідомив, що "вони не зв’язувалися", тоді як помічник Білла Клінтона сказав NBC News, що той, про кого говорив Трамп, не був Клінтоном.

Помічник Обами заявив, що між Бараком Обамою та Трампом "нещодавно не було жодних розмов", а джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Трамп мав на увазі не Джо Байдена.

