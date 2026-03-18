Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Космос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор Кравченко
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Графіки відключень електроенергії
The Guardian

Трамп заявив, що розмовляв з колишнім президентом про бомбардування Ірану

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Дональд Трамп стверджує що обговорював війну з попередником але четверо експрезидентів заперечують факт розмови. Політик відмовився назвати ім'я колеги.

Трамп заявив, що розмовляв з колишнім президентом про бомбардування Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв з одним зі своїх попередників щодо війни в Ірані, і що колишній президент сказав, що шкодував би, що не вжив таких заходів, як Трамп. Водночас NBC News звернулося до чотирьох колишніх президентів, які повідомили виданню, що не мали розмови з Трампом, передає УНН.

Деталі

Я розмовляв з одним президентом, який мені, власне, подобається. Один колишній президент, колишній президент, сказав: "Шкода, що я цього не зробив. Шкода, що я цього не зробив". Але вони цього не зробили. Я це роблю. Так?

- сказав Трамп.

Згодом він повторив цю заяву в Овальному кабінеті. На прохання репортера уточнити, з яким президентом він розмовляв, Трамп не уточнив. Він сказав, що це був не Буш, а потім відповів: "Я не хочу говорити", коли його запитали, чи це був Клінтон.

Видання звернулося до чотирьох президентів США, які заявили, що не обговорювали питання війни в Ірані з Трампом. Помічник Джорджа Буша-молодшого повідомив, що "вони не зв’язувалися", тоді як помічник Білла Клінтона сказав NBC News, що той, про кого говорив Трамп, не був Клінтоном.

Помічник Обами заявив, що між Бараком Обамою та Трампом "нещодавно не було жодних розмов", а джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Трамп мав на увазі не Джо Байдена.

Союзники США чинять опір тиску адміністрації Трампа щодо приєднання до міжнародної коаліції для розблокування критично важливої ​​Ормузької протоки.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Джордж Вокер Буш
Білл Клінтон
Барак Обама
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Іран