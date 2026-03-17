Союзники опираються намаганням Трампа створити коаліцію для розблокування Ормузької протоки - Axios

Союзники США чинять опір тиску адміністрації Трампа щодо приєднання до міжнародної коаліції для розблокування критично важливої ​​Ормузької протоки, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Хоча Велика Британія поширила план серед потенційних членів коаліції, реакція низки інших країн варіюється від скептицизму до "у жодному разі", згідно з джерелами, знайомими з дипломатичними переговорами.

Закриття протоки стало головною кризою у війні для Білого дому. Поки іранська блокада зберігається і нафта з Перської затоки залишається заблокованою, Трамп не може закінчити війну та оголосити про перемогу, навіть якщо захоче, пише видання.

Білий дім, як зазначається, намагається використати як військові, так і дипломатичні засоби для вирішення кризи.

Американські військові завдають ударів по іранських протикорабельних позиціях вздовж берегів Ормузької протоки, щоб підірвати здатність Ірану атакувати нафтові танкери.

Тим часом Білий дім та Держдепартамент США намагаються створити коаліцію країн для надання кораблів, інших військових засобів та політичної підтримки місії щодо супроводу суден або забезпечення безпечного маршруту для судноплавства до Перської затоки та з неї.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що адміністрація Трампа хоче, щоб Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Австралія, Канада, країни Перської затоки та Йорданія увійшли до коаліції. США також звернулися до Японії та Південної Кореї.

Проте лідери таких країн, як Німеччина, Італія та Японія вже виключили можливість відправлення військово-морських суден.

Союзники Трампа і Китай ухильно відповіли на вимогу щодо Ормузької протоки, але США працюють за лаштунками - ЗМІ

У неділю Трамп поговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном про приєднання до коаліції.

Трамп сказав, що Макрон "на 8 із 10" готовий допомогти. Він також сказав, що Велика Британія приєднається.

Але джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що, хоча Стармер був налаштований на співпрацю, Макрон не дав однозначної відповіді. "Макрон не дав остаточного "ні", але на даний момент це "ні"", - сказало друге джерело.

Велика Британія розробила план створення багатонаціональної цільової групи та поділилася ним із США та кількома іншими країнами, повідомили два джерела.

Однак проєкт Великої Британії не був наданий усім країнам, яким Трамп запропонував приєднатися, і досягнення консенсусу щодо роботи коаліції, схоже, ще далеко.

"Це повний бардак. Багато людей збентежено", - сказав європейський дипломат.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила після зустрічі з міністрами закордонних справ 27 країн-членів, що в ЄС "немає бажання" приєднуватися до коаліції Трампа в Ормузькій протоці. "Це не війна Європи", - сказала вона.

ЄС "не має бажання" розширювати військово-морську місію в Ормузькій протоці - Каллас

У понеділок Трамп заявив журналістам, що він "дуже розчарований" деякими країнами, які скептично ставляться до співпраці зі США щодо відкриття Ормузької протоки.

Трамп звинуватив союзників у нелояльності через відмову супроводжувати танкери в Ормузькій протоці

"[Лідери] деяких країн, яким ми допомагали багато років, захищаючи їх від жахливих зовнішніх джерел, не були в захваті", - сказав Трамп, маючи на увазі країни, де розміщена велика кількість американських військ.

Трамп стверджував, що країни Азії та Європи, які залежать від нафти з Перської затоки, мають терміново прийти на допомогу, і заявив Financial Times, що для майбутнього НАТО буде "дуже погано", якщо союзники не вживуть заходів.

"Трамп підживлював напруженість у відносинах з багатьма з тих самих союзників, до яких він зараз звертається після року мит, образ та погроз", пише видання. І зазначає, що "багато союзників США також скептично ставилися до аргументів Трампа на користь війни з Іраном". "Але вони зіштовхнуться із серйозними наслідками, якщо нафта та інші товари, такі як напівпровідники, не зможуть проходити через протоку", вказує видання.

Ціни на нафту впали після атак у Перській затоці та закликів Трампа