ЄС "не має бажання" розширювати військово-морську місію в Ормузькій протоці - Каллас

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС "не має бажання" розширювати військово-морську місію в Ормузькій протоці, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ продемонстрували "явне бажання" посилити військово-морську місію на Близькому Сході.

Однак Каллас зазначила, що на даний момент вони не мають бажання розширювати свій мандат на протоку.

"У наших обговореннях було явне бажання посилити цю операцію, але на даний момент не було бажання змінювати мандат операції", - додала вона.

