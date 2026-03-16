ukenru
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.1м/с
44%
754мм
Актуальне
Фільм
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка

Каллас відповіла на слова Трампа з попередженням союзникам щодо Ормузької протоки зі згадкою про Україну

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Голова дипломатії ЄС наголосила на важливості підтримки України та обговоренні безпеки судноплавства. Каллас назвала послаблення санкцій США небезпечним.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила на важливості того, аби увага до Близького Сходу не відволікала увагу від України, при цьому вона також вказала, що в інтересах Європи залишити Ормузьку протоку відкритою, і держави-члени обговорять, що вони можуть зробити, про що вона заявила в понеділок перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ у Брюсселі, пише УНН.

Деталі

"По-перше, ми почнемо з обговорення Європейської стратегії безпеки. Важливо, щоб держави-члени мали згоду, тому що держави-члени повинні бути на борту, з тим, що у ній має бути. Тому ми проведемо широке обговорення того, які різні аспекти держави-члени хочуть бачити в цій Стратегії безпеки", - зазначила Каллас.

Потім ми перейдемо до обговорення України. Звичайно, важливо, щоб увага до Близького Сходу не відволікала увагу від України. Щоб увага там не зникла. Ми бачимо, що послаблення санкцій щодо нафти, щодо росії, з боку США є небезпечним прецедентом, тому що зараз нам потрібно, щоб у них було менше грошей для ведення війни, ніж більше. І, звичайно, ви знаєте, що закриття Ормузької протоки також вигідне росії для фінансування цієї війни. Нам потрібно зробити більше з цього приводу

- повідомила Каллас.

"А потім, звичайно, ми обговоримо Близький Схід. І все, що відбувається на Близькому Сході, також впливає на Україну. Це впливає на інших партнерів. І там головною темою буде те, як зберегти Ормузьку протоку відкритою", - вказала Каллас.

Трамп пророкує НАТО "погане майбутнє" через відмову допомогти з Іраном16.03.26, 05:06 • 6098 переглядiв

На прохання прокоментувати слова президента США Дональда Трампа, який заявив, що НАТО зіткнеться з "дуже поганим майбутнім", якщо союзники США не допоможуть у відкритті Ормузької протоки, і чи стурбовані у ЄС тим, що війна на Близькому Сході буде більше пов'язана з Україною та НАТО, Каллас вказала: "Зрозуміло, що всі ці безпекові театри дуже тісно пов'язані, коли йдеться про спроможності, необхідні в Україні чи на Близькому Сході, коли також ідеться про нашу увагу". 

"Це дуже, дуже зрозуміло. І гравці або наші супротивники також використовують це. Отже, це дуже, дуже зрозуміло", - зазначила вона.

"Зараз у наших інтересах зберегти Ормузьку протоку відкритою, і саме тому ми також обговорюємо, що ми можемо зробити в цьому стосунку з європейського боку", - вказала Каллас.

"Ми спілкувалися з американськими колегами на різних рівнях з цього приводу. Але, звичайно, ситуація дуже нестабільна", - додала голова дипломатії ЄС.

Трамп оголосив про створення нової системи безпеки в Ормузькій протоці14.03.26, 23:33 • 13319 переглядiв

Доповнення

Раніше Трамп попередив НАТО про "дуже погане майбутнє", якщо союзники не допоможуть відкрити Ормузьку протоку, і заявив, що він також може відкласти запланований саміт з главою Китаю Сі Цзіньпіном, у коментарях, опублікованих Financial Times у неділю.

Але, як пише видання, попри своє попередження, Трамп песимістично налаштований щодо того, що союзники США прислухаються до його прохань про допомогу.

"У нас є така організація, як НАТО, - сказав Трамп, який часто критикував альянс. - Ми були дуже люб’язними. Нам не потрібно було допомагати їм з Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас... Але ми допомогли їм. Тепер побачимо, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо там для них, а вони не будуть там для нас. І я не впевнений, що вони там будуть".

На прохання уточнити, яка саме допомога йому потрібна, Трамп відповів: "Будь-що". Він додав, що союзники повинні надіслати мінні тральщики, яких у Європи набагато більше, ніж у США.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Дипломатка
Кая Каллас
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Україна