Грегорі Мікс

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21175 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 139881 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 127917 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129665 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 127505 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129484 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 193516 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76949 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164153 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115715 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 39101 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 50350 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 52178 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 42133 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 24777 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 5536 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 18288 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 42860 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 52879 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 139881 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 3062 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 11145 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 13258 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 109031 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110670 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Грегорі Мікс

Новини по темi

У Сенаті та Палаті представників США анонсували на сьогодні двопартійні зустрічі з Зеленським

Президент України Зеленський зустрінеться з лідерами обох партій у Сенаті та Палаті представників США 26 вересня. Обговорюватимуться питання підтримки України та її потреби у протистоянні з росією.

Політика • 26 вересня, 08:50 • 72833 перегляди

Politico: Білий дім розробляє "план Б" щодо продовження військової допомоги Україні

Адміністрація Байдена працює над планом розширення повноважень щодо відправки зброї Україні на $5,9 млрд до кінця місяця. Це дозволить продовжити постачання зброї Києву без дій Конгресу.

Війна • 25 вересня, 08:10 • 76367 перегляди

Зеленський провів зустріч із членами Конгресу США, окремо обговорювали План перемоги України

Президент України зустрівся з делегацією Конгресу США на полях Генасамблеї ООН. Зеленський розповів про ситуацію на фронті та презентував План перемоги, який не залежить від рішень путіна.

Війна • 23 вересня, 22:58 • 21415 перегляди

Конгресмени США закликають включити допомогу Україні до резолюції про продовження повноважень президента

Члени Палати представників США звернулися до спікера з проханням включити допомогу Україні до резолюції про повноваження президента. Вони наголосили на важливості підтримки України для безпеки США.

Війна • 18 вересня, 02:36 • 97432 перегляди

США готуються продати Ізраїлю 50 винищувачів F-15

Представники Конгресу США підтримали продаж Ізраїлю 50 винищувачів F-15 на суму понад 18 мільярдів доларів, незважаючи на попередні занепокоєння щодо війни Ізраїлю в Газі.

Новини Світу • 18 червня, 14:21 • 19256 перегляди

Зеленський зустрівся із конгресменами США: про що говорили

Зеленський обговорив ключові напрямки подальшої військової допомоги Україні, включаючи зміцнення систем протиповітряної оборони і ракет, з двопартійною делегацією Конгресу США в Сінгапурі.

Війна • 1 червня, 19:27 • 45774 перегляди

У США зауважили на роль "росатому" у захоплені ЗАЕС та підтримали санкції щодо держконцерну рф

Американські законодавці підтримали санкції проти російської державної ядерної компанії "Росатом" за її роль у захопленні Запорізької атомної електростанції, посилаючись на ризик ядерної катастрофи через дії Росії.

Політика • 17 травня, 08:09 • 15040 перегляди

Законодавці США ведуть боротьбу за "план Б" щодо допомоги Україні – The Hill

Американські законодавці розглядають альтернативні підходи для швидкого схвалення чергового раунду допомоги Україні, оскільки лідери республіканців відмовляються підтримати законопроект Сенату про допомогу Україні без додаткових заходів з безпеки кордонів.

Політика • 15 лютого, 16:41 • 25718 перегляди