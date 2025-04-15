Грегорі Мікс

У США зауважили на роль "росатому" у захоплені ЗАЕС та підтримали санкції щодо держконцерну рф

Американські законодавці підтримали санкції проти російської державної ядерної компанії "Росатом" за її роль у захопленні Запорізької атомної електростанції, посилаючись на ризик ядерної катастрофи через дії Росії.