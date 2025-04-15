Грегорі Мікс

Президент України Зеленський зустрінеться з лідерами обох партій у Сенаті та Палаті представників США 26 вересня. Обговорюватимуться питання підтримки України та її потреби у протистоянні з росією.
Адміністрація Байдена працює над планом розширення повноважень щодо відправки зброї Україні на $5,9 млрд до кінця місяця. Це
дозволить продовжити постачання зброї Києву без дій Конгресу.
Президент України зустрівся з делегацією Конгресу США на полях Генасамблеї ООН. Зеленський розповів про ситуацію на фронті та
презентував План перемоги, який не залежить від рішень путіна.
Члени Палати представників США звернулися до спікера з проханням включити допомогу Україні до резолюції про повноваження президента. Вони наголосили на важливості підтримки України для безпеки США.
Представники Конгресу США підтримали продаж Ізраїлю 50 винищувачів F-15 на суму понад 18 мільярдів доларів, незважаючи на
попередні занепокоєння щодо війни Ізраїлю в Газі.
Зеленський обговорив ключові напрямки подальшої військової допомоги Україні, включаючи зміцнення систем протиповітряної оборони і
ракет, з двопартійною делегацією Конгресу США в Сінгапурі.
Американські законодавці підтримали санкції проти російської державної ядерної компанії "Росатом" за її роль у захопленні
Запорізької атомної електростанції, посилаючись на ризик ядерної катастрофи через дії Росії.
Американські законодавці розглядають альтернативні підходи для швидкого схвалення чергового раунду допомоги Україні, оскільки
лідери республіканців відмовляються підтримати законопроект Сенату про допомогу Україні без додаткових заходів з безпеки кордонів.