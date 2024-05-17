У США зауважили на роль "росатому" у захоплені ЗАЕС та підтримали санкції щодо держконцерну рф
Київ • УНН
Американські законодавці підтримали санкції проти російської державної ядерної компанії "Росатом" за її роль у захопленні Запорізької атомної електростанції, посилаючись на ризик ядерної катастрофи через дії Росії.
Американські законодавці нагадали про роль "ростатому" у захопленні Запорізької АЕС. Комітет Палати представників США з міжнародних відносин підтримав запровадження пакета санкцій щодо російської державної компанії з атомної енергії.
Про це передає УНН із посиланням на Voice of America (VOA).
Комітет Палати представників США з міжнародних відносин підтримав запровадження пакета санкцій щодо російської державної компанії з атомної енергії "Росатом". Це відбулося на спеціальному засіданні, у четвер, 16 травня. Також йшлося про запровадження персональних санкцій щодо будь-якої іноземної особи, яка створює загрозу цілісності або безпеці Запорізької АЕС.
Російська державна компанія "Ростатом" – поганий гравець, який активно допомагає Росії у війні. Його роль у захопленні Запорізької АЕС сама по собі відразу заслуговує негайних санкцій
Політик також підркеслив, що через дії росії станції загрожує ядерна катастрофа:
Сьогодні можливі ризики катастрофічних ядерних викидів на станції через небезпечні дії Росії. А водночас "Росатом" глибоко вплетений у ланцюжки ядерних поставок, не лише наших союзників, а також і наших
Нагадаємо
На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
УНН повідомляв, що санкції проти "росатому" все ближчі: підтримка Сенатом США закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії є рішучим кроком на шляху до запровадження санкцій проти "росатому", написав міністр енергетики України Герман Галущенко.